Jensen Huang acaba de dar increíbles noticias para los inversores en acciones de Nvidia.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) fue fundada en 1993, y posteriormente creó las primeras unidades de procesamiento de gráficos (GPU) del mundo para aplicaciones de computación, medios y juegos. Ahora, décadas después, la compañía ha adaptado esos potentes chips para centros de datos, donde se utilizan para desarrollar modelos avanzados de inteligencia artificial.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, cree que los operadores de centros de datos gastarán $1 billón en los próximos cuatro años en actualizar su infraestructura para satisfacer la demanda de los desarrolladores de inteligencia artificial. Dado que el segmento de centros de datos actualmente representa el 88% de los ingresos totales de Nvidia, ese gasto será fundamental para el éxito futuro de la compañía.

Sin embargo, la industria de semiconductores siempre ha sido cíclica, por lo que el auge de los centros de datos no durará para siempre. Por eso es fundamental que Nvidia diversifique sus fuentes de ingresos, y en la conferencia de tecnología CES 2025 el 7 de enero, Huang entregó algunas noticias increíbles para los inversores en ese aspecto.

Nvidia vio venir la revolución de los vehículos autónomos. De hecho, el negocio automotriz de la compañía tiene más de dos décadas, pero sus ingresos eran tan pequeños que vivían a la sombra de los segmentos de juegos y centros de datos. Eso está a punto de cambiar, ya que marcas globales de automóviles como Mercedes-Benz, Hyundai, BYD, Volvo, Toyota y más están adoptando la plataforma Drive de Nvidia para impulsar sus ambiciones autónomas.

Drive proporciona todo el hardware y software interno que un automóvil necesita para capacidades de autoconducción. Eso incluye el último chip de Nvidia llamado Thor, que procesa todos los datos entrantes de los sensores del automóvil para determinar el mejor curso de acción en la carretera. Pero la oportunidad de Nvidia no se detiene ahí, porque también vende la infraestructura que una empresa automotriz necesita para mantener e mejorar sus modelos autónomos, para poder diferenciarse de la competencia.

Además de Drive, Huang dice que las empresas automotrices están comprando sistemas de centros de datos DGX con los últimos GPUs GB200 basados en Blackwell de Nvidia, que proporcionan la potencia de procesamiento necesaria para entrenar continuamente el software de autoconducción. Luego está el nuevo modelo de base multimodal Cosmos de Nvidia, que permite a las empresas ejecutar millones de simulaciones del mundo real utilizando datos sintéticos, sirviendo como material de entrenamiento para el software.

En general, Huang dice que los vehículos autónomos podrían ser la primera oportunidad multibillonaria en el espacio emergente de la robótica. No está solo, porque Ark Investment Management de Cathie Wood piensa que tecnologías como el transporte autónomo podrían crear $14 billones en valor empresarial para 2027, con la mayoría de ese valor atribuido a los proveedores de plataformas autónomas, en este caso, eso sería Nvidia.

El año fiscal 2025 de Nvidia terminará a finales de enero, pero la compañía generó $1.1 mil millones en ingresos automotrices durante los primeros tres trimestres (si extrapolamos ese resultado, los ingresos anuales probablemente rondarán los $1.5 mil millones). Huang dice que en el año fiscal 2026, los ingresos automovilísticos de Nvidia podrían dispararse a $5 mil millones, por lo que crecerá de forma increíblemente rápida.

La previsión de consenso de Wall Street (proporcionada por Yahoo) sugiere que Nvidia podría generar un impresionante total de $196 mil millones en ingresos durante el año fiscal 2026, por lo que la potencial contribución de $5 mil millones del segmento automotriz seguiría siendo relativamente pequeña. Es una historia a más largo plazo que podría asegurar el crecimiento futuro de Nvidia, pero en el momento actual, todo se centra en el centro de datos.

Nvidia acaba de comenzar a enviar sus nuevos GPUs Blackwell GB200 a los clientes, pero se espera que las ventas crezcan rápidamente. Para abril de este año, los ingresos de los chips Blackwell podrían superar los ingresos de la generación anterior de chips construidos sobre la arquitectura Hopper, lo que destaca lo rápido que evoluciona el negocio de Nvidia.

El sistema GB200 NVL72 es capaz de realizar inferencias de IA hasta 30 veces más rápido que el sistema de GPU H100 equivalente, por lo que Blackwell allanará el camino para los modelos de IA más avanzados hasta la fecha. Por lo tanto, en el próximo año más o menos, los consumidores y las empresas podrían tener acceso a las aplicaciones de software de IA “más inteligentes” hasta el momento (como chatbots y asistentes virtuales).

La demanda de los chips Blackwell supera la oferta, lo que debería respaldar una mayor fortaleza en los ingresos y ganancias de Nvidia durante el año fiscal 2026. Además, algunos informes sugieren que un sucesor de Blackwell llamado “Rubin” podría ser presentado más adelante en el año, lo que afianzaría aún más el control de la compañía en el mercado de GPUs para centros de datos.

Las acciones de Nvidia han aumentado un 830% desde principios del año calendario 2023, elevando el valor de la compañía de $360 mil millones a un asombroso $3.3 billones en solo dos años. A pesar de la increíble subida, las acciones aún podrían ser baratas.

Actualmente cotiza a un ratio precio-beneficio (P/E) de 53.6, que es un descuento en relación con su ratio P/E promedio de 59 en los últimos 10 años. Pero la estimación de consenso de Wall Street sugiere que Nvidia podría generar $4.44 en ganancias por acción en el año fiscal 2026, lo que sitúa su ratio P/E adelantado en solo 30.6.

En otras palabras, las acciones de Nvidia tendrían que subir un 92% en los próximos 12 meses solo para cotizar al ritmo de su ratio P/E promedio de 59 en los últimos 10 años.

Nvidia tiene la costumbre de superar las previsiones de Wall Street, por lo que es posible que las acciones tengan aún más potencial al alza. Por otro lado, está surgiendo cierta competencia de otros fabricantes de chips como Advanced Micro Devices, que planea lanzar un rival de Blackwell en unos meses. Ese es un riesgo en el que los inversores deben estar atentos a medida que avance este año.

¿Alguna vez has sentido que te perdiste en comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de expertos emite una recomendación de acciones “Double Down” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si estás preocupado de que ya hayas perdido la oportunidad de invertir, este es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2009, ¡tendrías $357,084!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2008, ¡tendrías $43,554!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2004, ¡tendrías $462,766!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Double Down” para tres empresas increíbles, y puede que no haya otra oportunidad como esta en mucho tiempo.

Ver 3 acciones de “Double Down” »

*Los rendimientos de Stock Advisor hasta el 13 de enero de 2025

Anthony Di Pizio no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices y Nvidia. The Motley Fool recomienda BYD Company. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Jensen Huang acaba de entregar noticias increíbles para los inversores en acciones de Nvidia fue publicado originalmente por The Motley Fool