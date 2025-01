Jemima Kelly intenta encontrar la felicidad a través del tap dance.

“

En mi trabajo diario como columnista de FT, echo una mirada escéptica y a menudo irreverente al mundo que me rodea. Tiendo a ser alguien que desafía todo, no por el simple hecho de hacerlo, sino porque soy sospechosa cuando todo un grupo de personas cree lo mismo. A menudo me han etiquetado como “contraria”. Una vez fui presentadora de una serie de podcasts llamada Una guía escéptica sobre criptomonedas. Tengo la palabra “desdén” en mi biografía de X. Ya te haces una idea.

Así que podrías sorprenderte al escuchar algunas de las cosas en las que me involucro en mi tiempo libre. Uso la palabra “sincronicidad” sin ironía. Juro por mi kinesióloga definitivamente psíquica. Soy miembro de un grupo llamado Hermanas del Paño Sanitario (tanto el descriptor como nuestro nombre son un poco irónicos, aunque este último más que el primero). Me he obsesionado con Co-Star, una aplicacion que dice usar datos de la NASA para darte horóscopos generados por IA “súper precisos”. (Me la recomendó una colega senior. No voy a dar nombres). Escribo Páginas Mañaneras, según lo preconizado por Julia Cameron, autora de la biblia de la creatividad El camino del artista. Estoy, ya sabes, “haciendo el trabajo”.

Principalmente lo hago para alejarme del círculo de citas del doom

¿Pero cómo puede alguien que es tan cautelosa con las opiniones consensuadas y que es tan apasionada acerca de la importancia de la verdad y la objetividad estar tan metida en lo que muchos de ustedes considerarían charlatanería? Creo que es bastante simple: tengo una mente abierta. Y aunque creo en el valor de la razón y el empirismo, también argumentaría que realmente es racional el explorar enfoques alternativos a la ciencia, la medicina y la vida.

Así es como me encuentro debajo de una araña en una suite exuberante de estilo eduardiano en el hotel Savoy, usando las puntas de mis dedos para tocar suavemente mis “puntos de cejas” mientras las lágrimas silenciosas caen por mis mejillas. “Siento que estoy en una rueda interminable de citas,” repito después de mi instructora mientras toco (ya hemos discutido cómo me siento; ella no está adivinando). “Estoy harta” – muevo mis dedos hacia abajo para tocar justo a un lado de mis ojos. “Ugh” – debajo de mis ojos. “Bleurgh” – debajo de mi nariz. “¡Tantas citas” – debajo de mi labio inferior. “¡Tantas citas!” – clavícula. “Pero estoy lista para mantenerme abierta al amor” – parte superior de mi cabeza. “Y confío cada día más en mi intuición” – de vuelta a mis puntos de cejas. Y así sucesivamente.

Practicante de psicología energética Poppy Delbridge (izquierda) con la autora, en el Savoy, Londres, donde Delbridge tiene una residencia © Lewis Khan

Mi instructora es Poppy Delbridge, una ex ejecutiva de Warner Brothers que dejó el mundo de la televisión de entretenimiento en 2018 para dedicarse a tiempo completo al tapping, una forma principalmente autoadministrada de terapia que combina la psicología moderna con la medicina china antigua. Me encontré con ella hace unos meses, tras decidir que era hora de conocer al amor de mi vida. Asistí a una “sesión de prueba” sintiéndome bastante escéptica, pasé la mayor parte de nuestra hora juntas en un estado de llanto profundamente catártico (ella ha tenido este efecto en mí en todas nuestras sesiones individuales), y me fui sintiéndome como si estuviera flotando en el aire.

Ahora toco todos los días. Soy una tapólica. Guiada por la aplicación de Tapping Rápido de Delbridge y también por su libro, Tapping In, he tocado en bancos de parques, en saunas, en una isla griega, en el baño. He completado su programa de empoderamiento personal “Giro en el Poder” (los compañeros graduados incluyen a la directora ejecutiva del Consejo de Moda Británico, Caroline Rush y el coescritor de The Royle Family, Phil Mealey). He estado en una de sus “retiros rápidos” (nuestro grupo de cinco incluía a una hermana Delevingne y a una fan que había volado desde el Caribe). Y ahora estoy haciendo su “Desintoxicación de Amor de 30 días”, que, como todos los programas de Delbridge, involucra no solo tocar, sino también un trabajo de reflexión y desarrollo personal bastante intenso.

Cómo hacer el toque de dos minutos© Lewis Khan

Guía de Poppy Delbridge para el “Tapping Rápido”

Empezar

Sitúate o párate cómodamente.

Establece tu intención: decide cómo te gustaría sentirte en este momento (calma, energizado, enfocado).

Revisa tu nivel de frecuencia: coloca ambas manos en tu pecho y nota tu sentimiento actual. Califícate de +10 (mucha alegría) a -10 (poca energía o estrés).

Da un respiro.

Mueve tus manos: deslízalas unos centímetros desde tu clavícula y masajea tus “puntos dolorosos” firmemente para equilibrar y enraizar.

Establece tu intención:

1. “Me siento…” identifica tu emoción actual.

2. “Porque…” reconoce por qué te sientes así.

3. “Pero es posible para mí…”

Secuencia de Tapping Rápido

Usando dos dedos en cada mano, toca estos puntos mientras repites tus respuestas de tres pasos.

1. Entre las cejas

2. Lados de los ojos

3. Debajo de los ojos

4. Debajo de la nariz

5. Barbilla

6. Clavícula y área del corazón

7. Parte superior de la cabeza

Termina con un abrazo a la cabeza y sacúdelo: frota tus manos juntas, coloca una mano en tu frente, la otra en la parte posterior de tu cabeza y mantenlo durante 10 segundos. Sostén y sonríe. Luego sacude tus manos y cuerpo para recalibrar y refrescar tu energía.

El Reseteo Rápido de 7 Días está disponible en la aplicación gratuita como una demostración en video

El tapping es una terapia llamada “somática”, lo que significa que se enfoca en la conexión entre la mente y el cuerpo. Tiene raíces en la medicina china antigua, pero fue inventado por un psicólogo estadounidense en la década de 1980 y luego simplificado por uno de sus estudiantes en los años 90 para convertirse en “Técnica de Liberación Emocional”. Con EFT, tocas en nueve “puntos meridianos” principales — puntos de presión que también se usan para la acupuntura — para liberar la energía atrapada de experiencias traumáticas almacenadas en el cuerpo.

Mientras que algunos lo han descartado como pseudociencia, hay estudios que argumentan que el tapping puede ser una forma de tratar la depresión, ansiedad, TEPT, antojos de comida e incluso dolor físico y los síntomas de enfermedades autoinmunes.

Y cuanto más toco, más problemas descubro que me ayuda a resolver, especialmente en términos de estrés, falta de motivación e inseguridad.

La versión de Delbridge, “Tapping Rápido”, se enfoca en siete puntos meridianos que utiliza EFT y generalmente también incluye un masaje inicial de los “puntos dolorosos”—paquetes carnosos a aproximadamente una pulgada debajo de las clavículas que se sienten sensibles al tacto—además de un “abrazo a la cabeza” al final (su aplicación incluye un video de cómo hacerlo). Quiere usar el tapping para enfocarse menos en alejarse de las cosas malas del pasado, como con el EFT tradicional, y más hacia cosas buenas en el futuro, “reconectando nuestras vías neuronales”. En otras palabras: “manifestar” las cosas que deseas en tu vida.

Si esto suena cursi, puedes estar seguro de que no hay nada de esa marca distintivamente woowoo de positividad tóxica. El hecho de que cada sesión comience afirmando en voz alta cómo te sientes realmente y, si es negativo, repitiéndolo hasta que el sentimiento comience a ser menos agudo, es parte de lo que creo que hace que la práctica sea tan útil. No solo se siente como si estuvieras liberando tensión al decir en voz alta tus sentimientos negativos, sino que algunos comienzan a sentirse un poco ridículos una vez que lo haces.

Delbridge en el Savoy, Londres © Lewis Khan

La mayoría de las sesiones comienzan pidiéndote evaluar cómo te sientes, ya sea en general o en un asunto en particular, y terminan pidiéndote que lo vuelvas a evaluar. Algunos días mis emociones solo suben un poco; otros días mi estado de ánimo se transforma por completo en cuestión de minutos. Sea lo que sea lo que está haciendo, parece que algo está funcionando. También respiro con frecuencia cuando toco, mucho. Otras personas bostezan. “Bromeo que soy el único orador público que, cuando toda la audiencia está bostezando, no me siento ofendido,” dice Nick Ortner, quien tiene más de 100,000 suscriptores en su aplicación The Tapping Solution.

“Como mínimo, estás reajustando tu sistema nervioso a un estado parasimpático—de lucha o huida a descanso y relajación,” dice la Dra. Tara Swart, una neurocientífica y una de las clientas de Delbridge, quien ahora toca la mayoría de los días. “Las personas que no están acostumbradas a estar en un estado de alerta relajada pueden terminar sintiéndose somnolientas”.

Por mi parte, aunque aún no he conocido al amor de mi vida, suspiro, siento que he derribado varias barreras, o “bloqueos de amor”, desde mi primera sesión con Delbridge en mayo. También parece que paso mucho menos tiempo saboteándome a mí misma, y logro regular mis emociones de manera más exitosa. Ahora uso el tapping como parte de mi rutina matinal y a veces en otros momentos del día también, y descubro que es similar a la meditación en la forma en que me aterriza, aunque generalmente es más edificante, motivador y puede ser más enfocado si así lo deseo.

Te aseguro que me sentí como una tonta, ¡una tonta! — la primera vez que lo hice, pero en estos días tocar alrededor de mi cara y pecho con las puntas de mis dedos se siente extrañamente natural. ¡Inténtalo, digo yo! ¿Qué es lo peor que podría pasar?

