Jeju Air: ¿Contribuyó la colisión con un pájaro al accidente de avión en Corea del Sur? Lo que sabemos

El vuelo, 7C2216, fue un Boeing 737-800 operado por Jeju Air, la aerolínea de bajo coste más popular de Corea. El avión llegó a Muan alrededor de las 09:00 hora local (00:00 GMT). Un oficial de transporte surcoreano dijo que el avión había intentado aterrizar pero se vio obligado a esperar después de que el control de tráfico aéreo diera una advertencia de colisión con aves. Alrededor de dos minutos más tarde, el piloto pidió un Mayday y el control del tráfico aéreo dio permiso para que el avión aterrizara desde la dirección opuesta, según el oficial. Un pasajero del vuelo envió un mensaje a un familiar, diciendo que un pájaro “quedó atrapado en el ala” y que el avión no pudo aterrizar, informaron los medios locales. Un video parece mostrar el avión tocando tierra sin usar sus ruedas u otro tren de aterrizaje. Se deslizó por la pista y chocó contra una pared antes de estallar en llamas. Un testigo dijo a la agencia de noticias surcoreana Yonhap que escuchó un “fuerte estruendo” seguido de “una serie de explosiones”. Vídeos del lugar muestran el avión en llamas con humo que sale hacia el cielo. Los equipos de bomberos han apagado el fuego desde entonces. Lee Jeong-hyun, jefe del departamento de bomberos de Muan, dijo en una conferencia televisada que la sección de la cola del avión era identificable pero “uno no puede reconocer la forma del resto del avión”. Dijo que el choque con aves y el mal tiempo pueden haber causado el accidente, pero que la causa exacta aún se está investigando. Se han recuperado los registradores de vuelo y de voz del avión. El jefe de la dirección de Jeju Air dijo que el accidente no se debió a “ningún problema de mantenimiento”, informó la agencia de noticias Yonhap. El departamento de transporte surcoreano dijo que el piloto principal en el vuelo ocupaba el cargo desde 2019 y tenía más de 6.800 horas de experiencia en vuelo.