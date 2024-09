Jeff Bezos’ vecino dice que el corredor lo engañó. Expertos dicen que tiene un caso.

El ex vecino de Jeff Bezos dijo que su corredor lo engañó por millones cuando el fundador de Amazon compró su casa en “Billionaire Bunker” en Miami, y los expertos legales dicen que tiene un caso.

Aunque los $79 millones que Bezos pagó el año pasado por la casa de su vecino en Indian Creek Island no eran una pequeñez, estaban $6 millones por debajo del precio de venta de su vecino, Leo Kryss. Después de ver la noticia de que Bezos había comprado la casa contigua, Kryss preguntó a los agentes de su corredor de Douglas Elliman si Bezos era la persona que intentaba comprar su casa de forma anónima, según una demanda presentada en el 11º Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade.

Bezos compró su primera casa en la exclusiva isla Indian Creek en junio de 2023 por $68 millones después de anunciar que se mudaría a Miami desde su hogar de toda la vida en Seattle, donde se encuentra la sede de Amazon. Más tarde compró la casa de Kryss al lado, y a principios de este año, el segundo hombre más rico compró una tercera propiedad adyacente por $90 millones.

Kryss, cofundador de la empresa brasileña de juguetes y electrónica Tectoy, dijo que habría cobrado más si Jay Parker, el CEO de la región de Florida de Douglas Elliman, no le hubiera dicho directamente que Bezos no estaba detrás de la venta y que el “comprador potencial”, que Parker le aseguró que no era Bezos, no pagaría más de $79 millones, según la demanda.

El hecho de que el CEO de la región de Florida de Douglas Elliman llamara a Kryss para decirle directamente que no era Bezos quien hacía la oferta de $79 millones le da a su caso un buen respaldo, dijo el abogado corporativo de Nueva York Alton Harmon a Fortune.

“El problema surge cuando realmente dices algo como esto no es Bezos, ese corredor nunca debería haber dicho eso, porque en ese momento, existe la posibilidad de representación negligente”, dijo Harmon.

Douglas Elliman declinó hacer comentarios a Fortune.

Añadiendo otro matiz al caso, Parker le dijo a Kryss que el alcalde de Indian Creek, Benny Klepach, le había dicho que alguien de su familia hizo la oferta por la casa de Kryss, según un correo electrónico adjunto a la demanda. La hija de Klepach, Celine Klepach, se unió a Douglas Elliman como asociada de ventas unas semanas antes de que se cerrara la venta y recibió una comisión por la venta. Ya no trabaja para el corredor, informó el Wall Street Journal.

Dado que Douglas Elliman estaba trabajando como corredor de transacciones, no tenía el deber fiduciario de Kryss; según la ley de Florida, el corredor aún debía usar “habilidad, cuidado y diligencia en la transacción” y revelar todos los hechos que afecten materialmente el valor de la propiedad y que no sean fácilmente observables por el comprador.

Parker tenía la responsabilidad de comprobar si lo que supuestamente le dijo Klepach era correcto o no, dijo Harmon.

Aunque la responsabilidad de revelar hechos materiales generalmente se aplica a cosas relacionadas con la propiedad, como si hubo inundaciones recientes que afectaron la casa, al preguntar directamente si Bezos estaba detrás de la oferta, Harmon dijo que se podría argumentar que su participación era material.

“Al hacer esa pregunta tan específica, ‘¿Es este Jeff Bezos, porque sé que compró la propiedad contigua?’ Creo que se convirtió en un hecho material que afectó el valor de la propiedad. Entonces creo que es una manera creativa de abordar esto”, dijo.

Anat Alon-Beck, profesora de derecho que enseña derecho corporativo y contratos en la Universidad Case Western Reserve, dijo a Fortune que saber que Bezos estaba detrás de la venta podría haber llevado a Kryss a ofrecer la propiedad a un precio más alto, porque el fundador de Amazon la valoraba más.

“Un precio siempre es lo que significa para el comprador—¿cuánto estás dispuesto a pagar por algo? Pero el vendedor, al no tener una divulgación completa sobre quién es el comprador, realmente no pudo negociar completamente eso”, dijo Alon-Beck.

Kryss está demandando a Douglas Elliman por daños superiores a $750,000, alegando que el corredor incumplió sus deberes contractuales y los deberes bajo la ley de Florida. Kryss también quiere que Douglas Elliman renuncie a la comisión de $3.16 millones que recibió como parte del acuerdo. Bezos no fue nombrado como acusado en la demanda.

Aunque Kryss solicita un juicio por jurado, Douglas Elliman ha presentado una solicitud para desestimar la demanda. En última instancia, Alon-Beck dijo que las partes probablemente resolverán la demanda fuera del tribunal.

“Douglas Elliman no cumplió con sus deberes con nuestro cliente. Los hechos, tal como se presentan en nuestra denuncia, hablan por sí mismos; sabían o deberían haber sabido quién era el comprador beneficiario final y tergiversaron ese hecho tan importante para nuestro cliente. No tenemos más comentarios más allá de lo que se establece en la denuncia que presentamos en nombre de nuestro cliente”, dijo el abogado de Kryss en un comunicado.

