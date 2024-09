Jeff Bezos tiene una regla de tiempo sin pantalla, dice su prometida.

“

Para un magnate tecnológico, Jeff Bezos es un poco particular cuando se trata de usar su teléfono, según su prometida, Lauren Sánchez.

El segundo hombre más rico del planeta aparentemente tiene una regla en contra de que la pareja use sus teléfonos por las mañanas, según dijo su pareja a People, prefiriendo en su lugar pasar un tiempo de calidad hablando.

“Me encanta despertar. Me preparo una taza de café. Le preparo una taza de café a Jeff, y tenemos este momento mágico en el que solo estamos nosotros hablando,” dijo. “Los niños no se han despertado todavía. Y no usamos nuestros teléfonos. Esa es una de las reglas.”

La ex presentadora de televisión Sánchez tiene tres hijos de matrimonios anteriores. Ella y Bezos hicieron pública su relación en 2019, poco después del divorcio de Bezos de la filántropa Mackenzie Scott. Bezos y Sánchez se comprometieron en 2023 mientras estaban de vacaciones en el sur de Francia, informó People anteriormente. Se dice que los dos celebraron su compromiso a bordo del superyate de $500 millones de Bezos llamado “Koru,” que cuenta con una estatua de proa de madera de una mujer que se asemeja a Sánchez.

Aunque Sánchez admite que si no fuera por el fundador de Amazon, la piloto de helicóptero comenzaría el día con el teléfono en la mano. Aun así, la cláusula tiene sus ventajas, añadió.

“Definitivamente es una regla que él impuso,” dijo entre risas. “No fui yo. Pero las mañanas son solo para nosotros mientras podamos.”

Sentarse y hablar con Bezos por la mañana sin la interferencia de pantallas, al menos hasta que hayan tenido su café matutino, marca la diferencia, dijo Sánchez.

“Mi parte favorita del día es la mañana,” dijo Sánchez al medio.

Es uno de los hombres más poderosos de la Tierra, pero Bezos no es de los que “se levantan y se ponen a trabajar.” El multimillonario ha dicho anteriormente que su primera reunión la programa para las 10 a. m. y se asegura de estar cafeteado y de haber leído el periódico (después de todo, él es dueño del Washington Post).

“Mi tiempo de moverme a mi manera es muy importante para mí,” dijo Bezos en un discurso en 2018 en el Economic Club de Washington.

El fundador de Amazon, aunque ha tenido un éxito arrollador gracias en parte a su disciplina, también es conocido por sus excentricidades.

En una entrevista de 2014, el fundador de la empresa de comercio electrónico Woot, Matt Rutledge, recordó que él y Bezos se sentaron a desayunar pulpo en un restaurante de Seattle. De alguna manera, Bezos usó el curioso desayuno marino rico en proteínas y bajo en grasas como una metáfora de por qué Amazon estaba adquiriendo Woot por $110 millones.

“Eres el pulpo que estoy desayunando… Cuando miro el menú, eres lo que no entiendo, lo que nunca he probado. Debo tener el pulpo de desayuno,” le dijo Bezos supuestamente a Rutledge.

lectura recomendada:

En nuestra nueva edición especial, una leyenda de Wall Street recibe un cambio radical, un relato de iniquidad criptográfica, real de la realeza avícola traviesa y más.

Lee las historias. “