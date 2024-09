Jefes de la CIA y el MI6 dicen que el orden mundial está ‘bajo amenaza no vista desde la Guerra Fría’

El orden mundial internacional está “bajo amenaza de una manera que no habíamos visto desde la Guerra Fría”, han advertido los jefes de los servicios de inteligencia extranjera del Reino Unido y Estados Unidos.

Los jefes de MI6 y la CIA también dijeron que ambos países están unidos en “resistir a una Rusia asertiva y la guerra de agresión de Putin en Ucrania”.

En un artículo conjunto inédito, Sir Richard Moore y William Burns escribieron en el Financial Times que vieron venir la guerra en Ucrania “y pudieron advertir a la comunidad internacional”, en parte al desclasificar secretos para ayudar a Kyiv.

Y dijeron que se está trabajando para “perturbar la campaña de sabotaje imprudente” en Europa por parte de Rusia, presionar por la desescalada en la guerra de Israel-Gaza y la lucha contra el terrorismo para frustrar el resurgimiento del Estado Islámico (IS).

En el op-ed del FT, escribieron: “No hay duda de que el orden mundial internacional, el sistema equilibrado que ha llevado a una relativa paz y estabilidad y ha entregado crecientes estándares de vida, oportunidades y prosperidad, está bajo amenaza de una manera que no habíamos visto desde la Guerra Fría”.