Jefe del Programa Espacial Ruso Despedido Misteriosamente

El segundo jefe de la corporación espacial rusa Roscosmos ha sido despedido después de solo dos años y medio.

Rusia reemplazó al jefe del espacio Yuri Borisov con el ex miembro de Roscosmos y ex viceministro de transporte Dmitry Bakanov, informa Ars Technica.

Las noticias llegan menos de tres años después de que Dmitry Rogozin, el antiguo y altamente abrasivo jefe espacial de Rusia, fuera reemplazado por Borisov. Aunque Borisov ha demostrado ser un líder de agencia mucho más predecible que Rogozin, claramente eso no fue suficiente para mantener el cargo.