Jefe del ifo de Alemania: Las huelgas de transporte están afectando a la economía

Los amplios paros que están afectando a la red ferroviaria estatal de Alemania y a la aerolínea de bandera Lufthansa están teniendo un impacto significativo en la economía del país, dijo el jefe del muy respetado instituto económico ifo el jueves.

Hablando en el canal de televisión público nacional ZDF, el presidente de ifo Clemens Fuest describió los paros como “una carga adicional de la que [Alemania] bien podría prescindir.”

Los maquinistas de tren alemanes iniciaron una huelga de 35 horas por aumentos salariales el jueves, mientras que el personal de tierra de Lufthansa comenzó una huelga de dos días al mismo tiempo.

“La economía se está contrayendo, y cuando algo así llega además, faltan piezas en los procesos de producción, porque no fueron entregadas, o la gente no puede asistir a reuniones, o quizás no puede ir a trabajar,” dijo Fuest.

La red ferroviaria y el transporte aéreo alemán son de importancia sistémica. “Por esa razón debemos considerar si todo esto sigue siendo proporcional,” dijo Fuest.

El jefe de ifo propuso reglas más estrictas para los paros, como periodos de preaviso más largos.

Los conflictos salariales también deben ser vistos en el contexto de una economía débil, dijo. “La tarta se está volviendo más pequeña. Lo que podemos compartir se está haciendo más pequeño, y entonces aumentan los conflictos,” dijo. “Es mucho más fácil hacer concesiones en una economía en crecimiento.”

Pero Fuest agregó: “Hay que decir que los sindicatos en Alemania son en general extremadamente sensatos.” Contrapuso esto con Francia, donde ha habido hasta cinco veces más días de huelga que en Alemania en la última década.