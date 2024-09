Jefe de Thames Water ‘tranquilo’ ante amenaza de prisión – y afirma que puede salvar la empresa | Noticias del Reino Unido

El director ejecutivo de Thames Water insiste en que puede rescatar la empresa endeudada, que corre el riesgo de quedarse sin efectivo en unos meses si no puede recaudar capital fresco.

Hablando después de que el secretario de medio ambiente anunciara nueva legislación amenazando a los jefes de las empresas de agua con la cárcel junto con una revisión de la industria, el Sr. Weston le dijo a Sky News que no le preocupaba la amenaza de enjuiciamiento y que estaba seguro de que podía sacar adelante la empresa con problemas.

“Puedo salvarla”, dijo directamente al preguntársele si podía salvar a Thames Water.

Con alrededor de £18bn de deuda y reservas de efectivo solo hasta mayo próximo, el Sr. Weston está corriendo para recaudar nueva inversión después de que los accionistas existentes retiraran los planes de £3.5bn de capital fresco.

La semana pasada, la empresa solicitó al regulador Ofwat que le permitiera aumentar las facturas a los clientes en más del 50% a cambio de una inversión de más de £20bn. Anteriormente, Ofwat había limitado futuros aumentos de facturas de Thames al 21%.

Si el Sr. Weston no logra recaudar capital fresco o convencer a los tenedores de bonos para que sufran una pérdida, Thames Water podría caer en administración especial, efectivamente nacionalización, dejando a los contribuyentes responsables hasta que pueda ser vendida a nuevos propietarios.

Los accionistas actuales han dado por perdida su inversión.