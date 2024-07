Jefe de seguridad de María Corina Machado detenido.

Hace 2 horas

Por Vanessa Buschschlüter, BBC News

Twitter/@VenteVenezuela

Milciades Ávila fue arrestado en una casa donde se hospedaba el miércoles por la mañana

El jefe de seguridad de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha sido detenido, dicen miembros de su partido.

El jefe de seguridad, Milciades Ávila, fue llevado de la casa donde se hospedaba en la capital, Caracas, por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, dijo el partido opositor Vente Venezuela.

Él es el último activista de la oposición en ser detenido en la antesala de la elección presidencial del 28 de julio, en la que la oposición espera destituir al actual presidente, Nicolás Maduro.

Ni el gobierno ni las fuerzas de seguridad han comentado hasta ahora por qué se llevaron al Sr. Ávila o dónde está siendo detenido.

La Sra. Machado escribió en X que el Sr. Ávila había sido acusado de violencia de género.

Ella dijo que su arresto estaba relacionado con un incidente del sábado en el que varias mujeres “intentaron atacarme a mí y a Edmundo [González]” – el candidato presidencial de la oposición a quien respalda.

La Sra. Machado alega que el incidente fue presenciado por “docenas de personas” y que las imágenes mostraron que había sido “una provocación deliberada”.

Agregó que creía que había sido diseñado para dejarla “sin protección” justo 11 días antes de la elección presidencial.

La oposición se ha quejado del acoso por parte de las autoridades durante meses.

La Sra. Machado, que ganó una primaria de la oposición por un margen abrumador en octubre, está impedida de postularse para un cargo debido a presunto fraude, lo cual ha negado.

Desde que perdió su apelación contra la prohibición, ha respaldado a Edmundo González y ha hecho campaña en su nombre, recorriendo el país e instando a los votantes a unirse detrás de él para derrotar a Maduro en las urnas.

Docenas de miembros de su equipo de campaña han sido arrestados, con algunos acusados de estar involucrados en conspiraciones contra el gobierno.

Dueños de restaurantes y puestos de comida también se han quejado de que sus negocios fueron cerrados por funcionarios después de servir a líderes de la oposición.

El gobierno alega que los negocios fueron cerrados porque su documentación no estaba en regla.

La organización no gubernamental Foro Penal, que lleva un registro de lo que asegura son presos políticos, dijo que más de 100 personas vinculadas a la oposición habían sido detenidas en la antesala de la elección presidencial.

Foro Penal dijo que la alta cantidad de arrestos era una clara indicación de “un esquema sistemático” para restringir los derechos de los ciudadanos venezolanos.

Las encuestas de opinión dan a Edmundo González una gran ventaja sobre el Presidente Maduro, pero muchos en la oposición temen que el resultado de la elección pueda ser manipulado.

La elección de 2018 en la que Maduro fue reelegido para un segundo mandato fue ampliamente desestimada por no ser ni libre ni justa.

La coalición opositora liderada por la Sra. Machado insta a sus seguidores a votar a pesar de estas preocupaciones, argumentando que un apoyo abrumador a su candidato unitario dificultará que se cometa fraude.