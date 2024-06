Jefe de policía yihadista de Timbuktu condenado por la CPI

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha condenado al ex jefe de la policía islámica en la histórica ciudad maliense de Tombuctú por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los fiscales dicen que Al-Hassan ag Abdoul Aziz ag Mohamed ag Mahmoud lideró un “reinado de terror” en Tombuctú después de que fuera invadida en 2012 por el grupo Ansar Dine vinculado a Al Qaeda. Hassan, permaneció impasible cuando se leyó el veredicto en la ciudad holandesa de La Haya, fue absuelto de cargos relacionados con violaciones, esclavitud sexual e imposición de matrimonios forzados a mujeres. Los jueces también encontraron que no tuvo ningún papel en la destrucción de mausoleos antiguos en Tombuctú. Hassan fue entregado al TPI en 2018 por las autoridades malienses, cinco años después de que las tropas francesas ayudaran a liberar Tombuctú de los yihadistas. Ansar Dine fue uno de varios grupos militantes islamistas que se aprovecharon de un levantamiento tuareg étnico para tomar ciudades en el norte de Malí. En su papel de jefe de policía, Hassan supervisó castigos como amputaciones públicas y azotes a residentes de la ciudad, incluidos niños. “Al Hassan ha sido encontrado culpable por decisión mayoritaria de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluida la tortura, trato cruel y atentados contra la dignidad personal, por los azotes públicos de 13 miembros de la población de Tombuctú”, citaron al juez Antoine Kesia-Mbe Mindua por la agencia de noticias Reuters. “Los habitantes no tuvieron otra opción que adaptar sus vidas y estilos de vida para cumplir con la interpretación de la ley islámica Sharia… impuesta sobre ellos por la fuerza de las armas”, dijo AFP citando al juez. También estuvo involucrado en interrogatorios donde se utilizaba tortura para extraer confesiones, dijo el juez. El caso de la fiscalía incluyó el testimonio de Dédéou Maiga de que fue acusado de robo menor y arrestado por Hassan. Luego lo ataron a una silla en público y le amputaron la mano. Maiga murió en 2017. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) recibió la sentencia con satisfacción en un comunicado, pero expresó su decepción por el hecho de que Hassan fuera absuelto de los crímenes de género. El secretario general de la FIDH, Drissa Traoré, dijo: “Este veredicto representa un paso importante para las víctimas en su búsqueda de justicia en relación con los crímenes internacionales cometidos en Malí en 2012”. Un sobreviviente le dijo a la FIDH que estaba consternado por el resultado. “Estoy en parte decepcionado por este veredicto que no tiene en cuenta las violaciones, y mucho menos la esclavitud sexual, el sufrimiento que yo y otras mujeres en Tombuctú hemos sufrido con la complicidad de Al Hassan”, dijo. Otro líder militante islamista que destruyó santuarios antiguos en Tombuctú fue condenado a nueve años de cárcel en 2016. Ahmad al-Faqi al-Mahdi admitió liderar fuerzas rebeldes que destruyeron mausoleos históricos en el sitio de patrimonio mundial de la Unesco en Malí en 2012. Tombuctú fue un importante centro de aprendizaje islámico entre los siglos XIII y XVII y fue añadido a la lista de patrimonio mundial de la Unesco en 1988.