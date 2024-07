Jefe de espionaje de Kiev dice que se han realizado varios intentos de asesinar a Putin

Según el jefe del servicio de inteligencia militar Kyrylo Budanov, ha habido varios intentos de asesinar al presidente ruso Vladimir Putin el sábado. “Pero como puedes ver, fueron fracasados”, dijo Budanov a New Voice, un sitio web ucraniano. El general no dijo en qué se basaba su afirmación. Tampoco dijo si él o otros servicios de inteligencia ucranianos podrían haber estado involucrados en los planes. Budanov ha hecho comentarios provocativos en el pasado, como una forma de guerra psicológica. El Kremlin respondió, con el portavoz Dmitry Peskov dejando claro que la seguridad del presidente sería protegida. “La amenaza del régimen de Kiev es obvia”, dijo a la agencia de noticias estatal TASS en Moscú. Budanov dijo además que Putin ya no es una figura de compromiso aceptada por toda la élite rusa, pero, debido a que ha estado en el poder durante más de 20 años, los rusos tienen miedo de perderlo. Dijo que cuando Putin muera, imagina que la respuesta sería similar a la muerte del dictador soviético Josef Stalin en 1953. Para la gente en la Unión Soviética en ese momento, “todo su mundo se derrumbó, no sabían cómo seguir viviendo”, dijo Budanov. Se sabe poco sobre los intentos de ataque a Putin durante su largo tiempo en el poder. Un intento de asesinato por hombres del Cáucaso falló en mayo de 2022, poco después de que Putin ordenara el lanzamiento de la invasión a gran escala de Ucrania, dijo Budanov. No hay evidencia de esto.