Jefe de Covid de EE. UU. hospitalizado con el virus del Nilo Occidental.

Anthony Fauci, el rostro de la respuesta del gobierno de EE. UU. a la pandemia de Covid, se está recuperando en casa después de ser hospitalizado con el virus del Nilo Occidental. El inmunólogo y ex asesor médico principal del presidente fue hospitalizado con la enfermedad transmitida por mosquitos hace aproximadamente 11 días y tuvo fiebre, escalofríos y fatiga. Salió del hospital a principios de semana y se espera que se recupere por completo, informa el socio mediático estadounidense de la BBC, CBS. El Dr. Fauci, de 83 años, le dijo a CBS que probablemente contrajo el virus a través de una picadura de mosquito en su jardín. La mayoría de las personas infectadas con el virus del Nilo Occidental no se sienten enfermas, pero alrededor de una de cada cinco desarrolla síntomas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia de salud pública de EE. UU. El virus se transmite a los humanos cuando los mosquitos pican a aves infectadas y luego pican a humanos, según los CDC. Actualmente no hay vacuna para el virus. Puede ser mortal en casos raros. El Dr. Fauci, ex director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, se retiró del servicio público en 2022. Ha dicho anteriormente que él y su familia reciben amenazas de muerte y ahora requieren seguridad las 24 horas. Ha enfrentado críticas de algunos por su manejo de la pandemia de Covid. El principal inmunólogo fue llevado ante el Congreso a principios de año por políticos republicanos por acusaciones de que intentó ocultar el financiamiento indirecto de EE. UU. al Instituto de Virología de Wuhan, el laboratorio en China que algunos creen podría estar relacionado con la aparición de Covid-19. El Dr. Fauci describió las acusaciones como falsas y dijo que estaban políticamente motivadas debido a sus desacuerdos públicos con el ex presidente Donald Trump en el apogeo de la pandemia.