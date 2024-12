Jefa de Vogue Anna Wintour sobre su persona pública y que le digan ‘no’

Durante el viaje de Wintour a Londres, se inclinó hacia la comparación, asistiendo a la gala de la nueva versión musical de la película. Allí, le dijo a la BBC que era “para la audiencia y para la gente con la que trabajo decidir si hay alguna similitud entre yo y Miranda Priestly”.

Cuando hablamos, quería saber si encuentra que la persona pública de Anna Wintour -el cabello corto y puntiagudo, los conjuntos meticulosos, las gafas- es un papel que siente que tiene que interpretar.

“No pienso realmente en eso,” dice. “Lo que realmente me interesa es el aspecto creativo de mi trabajo.”

Wintour me cuenta que solo trajo una o dos maletas consigo a Londres y no quiere decir si se viste más informal cuando está en casa en los Estados Unidos. “Realmente se trata de respeto en cómo te presentas.”

Más de una persona me ha dicho que nadie le dice ‘no’ a Wintour. Donatella Versace dice lo mismo en el reciente documental de Disney, In Vogue: The 90s.

Wintour lo niega. “Eso es absolutamente falso. A menudo dicen que no, pero eso es algo bueno. No es una palabra maravillosa.”

¿Crees que la gente tiene miedo de ti, le pregunto. “Espero que no”, responde.

Bajo su liderazgo, a través del talento, fuerza de personalidad y un ojo para lo que vende, Wintour ha intentado mantener a Vogue a salvo en el futuro, convirtiéndolo en una marca global. También es asesora de contenido global para Conde Nast, la editorial de la revista.

En la era moderna, cuando los influencers pueden tomar fotos de momentos de moda y publicarlas inmediatamente, Wintour ha logrado posicionar con éxito a Vogue como árbitro de buen gusto y estilo.