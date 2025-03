JD Wetherspoon añadiendo 30 cervezas nunca antes vistas al menú.

El Festival de la Cerveza de Wetherspoon vuelve en 2025 y durará 12 días a partir del miércoles (5 de marzo).

Como parte del evento, se pondrán a la venta 30 nuevas cervezas reales, incluyendo de cerveceros internacionales de Australia, Canadá, Italia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Ninguna de las cervezas del festival ha estado disponible previamente en Wetherspoon.

@uktoday_ Deberías conocer estas reglas antes de ir a Spoons #uknews #wetherspoons #jdwetherspoon #uknewsheadlines ♬ sonido original – UKToday 🇬🇧 Newsquest

Nuevas cervezas reales disponibles en Wetherspoon como parte del Festival de la Cerveza



La lista completa de cervezas nunca antes vistas que estarán disponibles en los pubs de Wetherspoon en todo el Reino Unido como parte del Festival de la Cerveza de 2025 son:

Liberation St Clem (3.8% ABV)

Greene King Cherry Nice (3.8%)

Redemption Gulpa (4.0%)

Robinsons Dizzy’s Twisted Sister (4.0%)

Harviestoun Vienna (4.1%)

Adnams Blackshore Stout (4.2%)

Terrapin Hey Pal (4.2%) – USA

Vale Chase the Sun (4.2%)

Hook Norton Grand Union (4.2%)

St Austell Queen of Hearts (4.3%)

Batemans Loopy Loo (4.4%)

Elgood’s Mocha Porter (4.5%)

Land & Sea Estuary Session Ale (4.5%) – Canadá

Sambrook’s Kiwiana (4.5%)

Fyne Ales Märzen (4.6%)

Penny Red Wallaby (4.6%) – Australia

Rooster’s Alpha Female (4.7%)

Saltaire Lady in Red (4.8%)

Shepherd Neame In the Nic of Time (4.8%)

Birra Perugia Chocolate Porter (5.0%) – Italia

Brains Boudicca (5.0%)

Brewster’s Persephone (5.0%)

Butcombe Bitter Melissa (5.0%)

Mad Squirrel Beerhart (5.0%)

Stewart’s ESB (5.2%)

Brew Moon Antipodean (5.5%) – Nueva Zelanda

Leeds Eva (5.5%)

Oakham Harmonia (5.5%)

Thornbridge Bess (5.5%)

Black Sheep Blossom (6.0%)

El Festival de la Cerveza de Wetherspoon contará con cinco cervezas de cerveceros internacionales en 2025. La mayoría de los pubs de JD Wetherspoon venderán jarras de estas cervezas de festival a £1.99, sin embargo, los precios pueden variar entre los establecimientos.

También estarán disponibles tres catadores de tercio de pinta por el precio de una pinta.

¿Cuándo es el Festival de la Cerveza de Wetherspoon?



El Festival de la Cerveza de Wetherspoon (en 2025) se llevará a cabo del 5 al 16 de marzo.

LECTURA RECOMENDADA:

La gerente de marketing Jen Swindells dijo: “El festival es una gran celebración de la cerveza real.

“Nos permitirá, durante un período de 12 días, mostrar una selección de cervezas de excelente relación calidad-precio, incluidas aquellas de cerveceros tan lejanos como Canadá y Nueva Zelanda, así como aquellos más cercanos a casa.

“Este festival presenta cinco cerveceras internacionales femininas, con muchas de las cervezas habiendo sido elaboradas, o habiendo ayudado en su elaboración, por cerveceras mujeres.

“El evento también le dará a los clientes la oportunidad de disfrutar de cervezas que no habían estado disponibles previamente en los pubs, así como aquellas elaboradas especialmente para el festival”.