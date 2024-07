JD Vance subirá al escenario en la noche destacando la política exterior de América Primero.

“

JD Vance subirá al escenario nacional como el candidato a vicepresidente del Partido Republicano el miércoles por la noche, encabezando una alineación de la convención que incluirá a algunos de los más controvertidos expertos en política exterior de primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca.

La selección de Vance por parte de Trump como compañero de fórmula ya ha generado preocupaciones entre los aliados estadounidenses en Europa y los internacionalistas tradicionales dentro de su propio partido por las posturas aislacionistas del senador estadounidense, incluida su oposición a la ayuda militar continua a Ucrania.

Como si quisiera enfatizar la ruptura radical con las raíces neoconservadoras del establecimiento de política exterior republicano, los organizadores de la convención en Milwaukee han añadido dos conocidos iconoclastas de la política exterior de la administración Trump — el halcón anti-China Peter Navarro y el ex embajador provocador Richard Grenell — al programa de la tercera noche, titulado “Hacer a América Fuerte de Nuevo”.

Grenell comenzó sus comentarios criticando a los presidentes republicanos anteriores, diciendo que “pensaban que era su deber esparcir la democracia por la fuerza militar” — una clara referencia a la invasión de Irak por parte de George W. Bush.

Pero la mayor parte de su discurso se dedicó a elogiar a su ex jefe y argumentar que los conflictos recientes en Europa y Oriente Medio fueron culpa de la “debilidad” durante el mandato del presidente Joe Biden.

“Bajo el presidente Trump, pusimos los intereses estadounidenses primero. No hubo nuevas guerras. Las guerras antiguas terminaron y Estados Unidos tuvo la mejor economía del mundo. Pero después de cuatro años de Joe Biden, las guerras están de vuelta”, dijo Grenell.

Grenell, uno de los principales defensores de la agenda América Primero de Trump, se convirtió en persona non grata en Europa durante su mandato como embajador en Alemania, donde utilizó la presencia diplomática estadounidense para promover causas de extrema derecha y movimientos políticos, enojando al gobierno en Berlín.

Pero en la noche del miércoles insistió en que los líderes mundiales temen y admiran la idea del regreso de Trump a la Casa Blanca.

Navarro, quien ayudó a liderar la guerra comercial liderada por aranceles de Trump con Beijing durante su presidencia, apareció en Milwaukee entre aplausos entusiastas horas después de haber sido liberado el miércoles por la mañana de la prisión, donde cumplió una condena de cuatro meses por negarse a cooperar con una investigación del Congreso sobre el ataque de 2021 al edificio del Capitolio de EE. UU.

Navarro se describió a sí mismo y a Trump como víctimas de persecución política, diciendo: “Si pueden venir por mí, si pueden venir por Donald Trump, tengan cuidado, vendrán por ustedes.

“Me condenaron. Me encarcelaron. Pero ¿saben qué? No me quebraron y nunca quebrarán a Donald Trump”, agregó Navarro entre aplausos de “¡lucha, lucha, lucha” de la multitud. “En el día de las elecciones, Estados Unidos hará responsables a estos chacales de la guerra legal”.

Peter Navarro fue un alto asesor comercial en la Casa Blanca de Trump © AFP/Getty Images

Pero el evento principal de la noche será el discurso principal de Vance, que según los funcionarios de campaña de Trump, será una oportunidad para que el senador de primer mandato de 39 años se presente a los estadounidenses.

Trump anunció que Vance sería su compañero de fórmula el lunes, poniendo fin a meses de especulación y lanzando al veterano del Cuerpo de Marines de EE. UU. y graduado de la Facultad de Derecho de Yale a un escrutinio implacable bajo los reflectores nacionales.

En algunos círculos diplomáticos, sus opiniones sobre política exterior se consideran más aislacionistas que incluso las de Trump, y sus repetidas llamadas a Kiev para ceder territorio a Rusia con el fin de poner fin a la guerra de dos años han levantado alarmas en Europa, donde los aliados han luchado por armar al ejército ucraniano sin ayuda estadounidense.

Vance, que trabajaba en capital de riesgo antes de entrar en la política, ganó notoriedad nacional en 2016 con la publicación de su libro “Hillbilly Elegy”, sobre crecer en una familia blanca de clase trabajadora y ser criado principalmente por su abuela apalache mientras su madre luchaba contra la adicción a las drogas.

En ese momento, Vance también era un crítico feroz de Trump, refiriéndose al entonces candidato presidencial como un “idiota”, diciendo que “no podía soportar” votar por él y comparándolo con una “heroína cultural” que no sería capaz de resolver los problemas de la sociedad.

Pero Vance cambió de opinión y, cuando se postuló para el Senado en 2022, se convirtió en partidario de Trump. Desde entonces, el senador de Ohio ha surgido como uno de los defensores más elocuentes y combativos del presidente en entrevistas televisivas y otras apariciones públicas.

