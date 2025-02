JD Vance dice que teme la “amenaza desde dentro” de Europa.

“

JD Vance ha dicho que la “amenaza desde dentro” de Europa es más grave que la que representan Rusia y China, en un discurso confrontacional que sugirió que presuntas infracciones a la democracia y a la libertad de expresión socavarían el respaldo de EE. UU. hacia el continente.

En un discurso a la Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente de EE. UU. criticó la anulación de unas elecciones recientes en Rumania, la persecución de un manifestante antiabortista en el Reino Unido y la prohibición de políticos extremistas alemanes en el propio evento.

“La amenaza que me preocupa más respecto a Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo”, dijo Vance. “Y lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, la retirada de Europa de algunos de sus valores más fundamentales”.

Mientras decenas de líderes europeos, ejecutivos corporativos y diplomáticos senior observaban sombríamente, Vance pintó una imagen de un continente donde la democracia estaba bajo amenaza por una élite desconectada.

“Si te encuentras huyendo de tus propios votantes, no hay nada que Estados Unidos pueda hacer por ti”, dijo.

En diciembre, la corte constitucional de Rumania tomó la medida sin precedentes de anular la votación presidencial del país, que había sido sorpresivamente ganada por el candidato ultranacionalista pro-ruso Călin Georgescu.

Las autoridades rumanas han alegado que su ascenso político fue orquestado por Moscú, pero aún no han proporcionado evidencia de financiamiento ilegal de campaña u otras formas en que se alega que Rusia interfirió. Una nueva votación está prevista para mayo.

“Para muchos de nosotros al otro lado del Atlántico, parece cada vez más que viejos intereses arraigados se esconden detrás de feas palabras de la era soviética como ‘desinformación’ y ‘manipulación de la información’”, dijo Vance.

Hablando justo una semana antes de las elecciones en Alemania, el vicepresidente de EE. UU. dijo que no debería haber “espacio para muros de contención” en la política europea.

Aunque no se refirió explícitamente a la Alternativa para Alemania, sus comentarios fueron aplaudidos por el partido de extrema derecha, que las encuestas sugieren que obtendrá un segundo lugar en las elecciones del 23 de febrero. “¡Excelente discurso!”, escribió Alice Weidel, co-líder de AfD, en X.

Algunas partes de AfD han sido designadas como extremistas de derecha por la agencia de inteligencia doméstica de Alemania.

Berlín expresó consternación por la intromisión de Vance en la política interna del país a principios de viernes, después de que dijera al Wall Street Journal que alentaría a los líderes europeos a abrazar partidos antiestablishment como AfD.

“No creo que sea correcto que los extranjeros, incluidos aquellos de países extranjeros amigables, interfieran tan intensamente en una campaña electoral”, dijo un portavoz del gobierno alemán.

Los ataques llegaron días después de que los líderes europeos fueran sorprendidos por el anuncio de la administración Trump de que comenzaría conversaciones bilaterales con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania.

La acción del presidente Donald Trump, que eludió a las capitales europeas, ha aumentado las preocupaciones de que la garantía de seguridad de posguerra proporcionada por EE. UU. esté en peligro de deshilacharse bajo la nueva administración.

Vance dijo que los aliados europeos planeaban informarle sobre cómo aumentarían sus compromisos con la defensa colectiva del continente. Sin embargo, dijo que la seguridad solo vendría abordando la variedad de desafíos sociales que describió.

“Lo que me ha parecido un poco menos claro, y ciertamente creo que a muchos ciudadanos de Europa también, es qué es exactamente lo que están defendiendo”, dijo el vicepresidente de EE. UU.

“¿Cuál es la visión positiva que anima a este pacto de seguridad compartido que todos creemos que es tan importante?”, añadió. “Y creo profundamente que no hay seguridad si temes las voces, las opiniones y la conciencia que guían a tu propio pueblo”.

Vance también criticó las políticas que permiten la migración masiva en Europa, conectando directamente las políticas de inmigración del bloque con un ataque en Múnich que dejó heridas a 36 personas el jueves. “Vimos los horrores provocados por estas decisiones ayer en esta misma ciudad”, dijo.

Un solicitante de asilo afgano de 24 años declaró su culpabilidad por llevar a cabo el ataque, dijeron las autoridades el viernes, al sugerir un posible motivo islamista.

Vance dijo: “Cada vez más en toda Europa, están votando por personas que prometen poner fin a la migración descontrolada”.

Agregó: “Ignorar sus preocupaciones… marginar a la gente del proceso político, no protege nada. De hecho, es la forma más segura de destruir la democracia”.

