Jason Manford – ‘Es hora de volver al trabajo diario’

El próximo sábado, Jason será el anfitrión de una velada en el Teatro de la Ópera de Blackpool, el evento principal del Festival de Comedia de Manford en el resort que también contará con Dara O’Briain, Kiri Pritchard-McLean y Paul Sinha

“He estado en Edimburgo muchas veces y cuando comencé a calcular los precios, me di cuenta de lo caro que era todo. Pensé si yo lo notaba, ¿cómo debe ser si estás comenzando en la comedia?

“Nos hizo pensar si hay un mundo en el que podamos establecer nuestro propio festival de comedia y eso es lo que estamos en proceso de hacer. Blackpool es el lugar perfecto, tiene una infraestructura, alojamiento, conexiones de transporte, incluso tiene una alfombra de comedia. Tiene esa herencia de entretenimiento.”

Jason estuvo detrás de un evento de comedia en Blackpool en 2019 pero luego llegó Covid.

Jason Manford

“Eso retrasó todo”, dijo, “pero ahora lo estamos intentando de nuevo.”

Jason y su equipo están construyendo sobre la experiencia que han adquirido al establecer clubes de comedia en lugares de todo el país.

Desde el primer Club de Comedia de Manford que en realidad se llevó a cabo en el Teatro Cívico de Oswaldtwistle, ahora hay 28 clubes activos en todo el Reino Unido.

“Lo establecimos para crear un estándar de la industria, supongo”, dijo Jason. “Hay tantos clubes que no cuidan a los cómicos, no cuidan al público, donde los cómicos no están siendo pagados a tiempo, si es que lo están. Solo pensamos en intentar crear algo que, con suerte, llevará a todos los demás al nivel correcto.

“Supongo que porque también soy un cómico que ha recorrido el circuito, estoy acostumbrado a que me traten de cierta manera, así que solo quiero asegurarme de que los cómicos y nuestro público sean tratados de esa manera también. Parece haber funcionado hasta ahora.”