Jason Donovan trayendo los éxitos y más a The Lowry.

Mientras recorre el país en The Rocky Horror Show, va a dejar las medias y los tirantes a un lado para una serie de fechas en solitario en vivo – la gira Doin’ Fine 25.

¿Cómo se siente volver de gira en tus cincuenta? ¿Es más difícil que cuando tenías veinte?

Hay un poco más de fisioterapia en estos días, y mucho más estiramiento. ¡Incluso hay un poco de vaporizador e inhalador solo para mantener las cuerdas vocales bonitas!

Debe ser genial volver a la carretera y cantar estas canciones, ¿verdad?

Me encanta crear mi propio espectáculo. Supongo que la diferencia con esto y lo que hago en teatro es que soy un poco el jefe. Para mí, si me basara solo en mis propios espectáculos y esas canciones pop como mi único sustento, probablemente no lo disfrutaría tanto. Pero como tengo estos intervalos, y porque hago mucho trabajo de teatro, tengo la oportunidad de interpretar esas canciones cada cuatro o cinco años y no cansarme de ellas.

A pesar de que la gira se llama Doin’ Fine 25, en realidad serán 35 años desde tus shows originales Doin’ Fine. ¿Eres una persona nostálgica en absoluto?

Cuando escucho mis propios discos, me vuelvo un poco científico al respecto, como si esa voz fue buena o no fue buena. Pero hacer esa gira mundial de 1990 fue importante para mí, porque fue una cuestión de demostrarme a mí mismo y a mi audiencia que estaba en esto a largo plazo.

¿Qué pueden esperar los fans de la gira? Aparte de los éxitos, ¿habrá algunas canciones más profundas de los álbumes?

Siempre es una lucha, porque tienes que tratar de dar lo que la gente quiere, pero también educar. Se trata de encontrar ese equilibrio entre lo que la multitud quiere y lo que deseas creativamente. Quieres un espectáculo que interactúe con el público y no los ponga a dormir también.

Aparte de tus propios éxitos, ¿tocarás alguna canción de alguno de los musicales con los que has estado asociado?

Hago canciones de Rocky Horror, porque funcionan muy bien en mis shows. Hay un par de canciones de Priscilla Queen Of The Desert que a mi audiencia le encanta, y algunas versiones también. Hice Don’t Leave Me This Way hace años, eso siempre funcionó bien. Mi acto es un poco inusual, pero hay una audiencia que parece querer escuchar lo que tengo que decir y lo que tengo que cantar.

Obviamente Especially For You es un dúo. ¿Cómo interpretarás eso? ¿Tendrás un vocalista invitado o pondrás la voz original de Kylie?

Normalmente tengo un cantante de respaldo con quien lo hago, pero es una idea interesante. Pero estoy un poco consciente de que registros como ese, aunque son momentos definitorios, tampoco quieres ser solo definido como Kylie y Jason. Hay muchos otros momentos en lo que hago y lo que he hecho. Hay que respetar razonablemente eso, pero, pero no saturarlo.

¿Tocarás en algún momento la canción de la sintonía de Neighbours?

Cuando solía hacer estas apariciones personales a principios de los 2000, cantaba la canción de Home And Away, pero soy un poco así. La gente decía: “¡Esa es Home And Away, no es Neighbours!” y yo decía: “¡Exacto!” Pero más recientemente, cuando Neighbours fue relanzado en Amazon, los productores me preguntaron si quería volver a grabar la canción, y lo rechacé. Lo pensé, pero pensé que volver a aparecer en lo que pensamos era el último episodio [en 2022] fue suficiente. Es una gran canción, pero ¿funciona en un espectáculo? Es un poco cursi.

Han pasado 12 años desde que lanzaste un álbum. ¿Tienes planes de grabar nuevamente?

Lo hago. El problema es que requiere mucha energía y el mercado es muy diferente ahora. Tienes que soñar a lo grande, entiendo eso. Definitivamente no soy perezoso, pero solo siento que tal vez mi tiempo se invierte mejor en cosas que involucran un poco más. Estoy tocando para casas llenas con Rocky Horror en este momento, ¿qué más podría desear?

Jason Donovan trae su gira Doin’ Fine 25 al The Lowry, Salford, el domingo 9 de marzo. Detalles en www.thelowry.com