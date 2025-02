Jared Polis: DOGE está ‘derribando lo viejo sin necesariamente tener una forma más eficiente de hacerlo’

El gobernador democrático de Colorado, Jared Polis, está a favor de “hacer que el gobierno sea más eficiente” – solo que no de la manera en que el gobierno federal lo está haciendo. Esa fue solo una de las críticas de Polis al nuevo gobierno de Trump durante la Cumbre de Gobernadores de POLITICO el jueves. Los gobernadores demócratas de todo el país han señalado su disposición a colaborar con el presidente Donald Trump en ciertos asuntos, aunque no han dejado de criticar al presidente en sus primeras semanas de vuelta en la Casa Blanca. Polis – quien en ocasiones ha expresado opiniones contrarias a las de sus colegas demócratas, como cuando expresó su apoyo al actual Secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr. – indicó cierto punto en común con los esfuerzos de la administración para apuntar a “desperdicio en las agencias federales” y sugirió que los estados pueden aprender de los esfuerzos que se están haciendo a nivel federal para hacerlo. Sin embargo, los movimientos actuales del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk “no son necesariamente la mejor manera de obtener… un mejor resultado por menos dinero”, argumentó en una entrevista con Eugene Daniels de POLITICO, proponiendo que “una mejor manera de hacerlo sería más presupuesto base cero”. “¿Qué es lo que necesitamos lograr con esta agencia? A, ¿realmente necesitamos lograrlo todavía, o es contraproducente? B, si necesitamos lograrlo: hagamos como si no existiera – ¿cómo se crea el sistema más eficiente posible para hacerlo por la menor cantidad de dinero, y hacerlo de la mejor manera desde cero? Y luego comparar y reemplazar lo antiguo por lo nuevo”, dijo. “La manera en que parecen estar haciéndolo es simplemente derribar lo antiguo sin necesariamente tener una forma más eficiente de hacerlo”. Polis, quien asumió la presidencia de la Asociación Nacional de Gobernadores bipartidista el año pasado, alabó la revocación de más de 200 antiguas órdenes ejecutivas estatales y buscar eliminar “normas y regulaciones innecesarias” en Colorado. Dijo que los esfuerzos federales para hacer que “la cumplimiento sea más fácil en ciertas áreas” beneficiarían los esfuerzos de los estados para hacer sus gobiernos más eficientes también. “Literalmente tenemos empleados que simplemente se sientan allí para cumplir con los requisitos federales, así que me encantaría encontrar una manera en la que si facilitan los requisitos federales, entonces podemos reducir el tamaño de las personas del estado que simplemente presentan papeleo federal como su trabajo completo”, dijo. Polis también compartió pensamientos sobre otras áreas en las que la administración de Trump podría estar haciendo las cosas de manera diferente, incluidos los aranceles, que llamó una “herida autoinfligida que aumentaría los precios, aumentaría la inflación y destruiría empleos”. El gobernador es a menudo franco, especialmente en línea, con su notable presencia en redes sociales. (“Tuve que aprender qué era el comercial en los medios”, dijo el jueves. “No tenía idea de qué eran las redes o nada, porque es ahí donde vivo, en línea”). En noviembre, mostró su apoyo en X a Kennedy como elección de HHS de Trump, lo que atrajo críticas de algunos otros demócratas. Polis dijo el jueves que no está de acuerdo con Kennedy en “algunas de las cosas locas en las que cree”, y aclaró que es “obviamente pro vacunas”. Pero dijo que está “emocionado porque va a sacudir el HHS”. “Espero que no esté demasiado controlado por los intereses especiales republicanos, pero deben dejarlo ir realmente a centrarse en la salud del pueblo estadounidense”, dijo Polis. “Confío en su palabra. Obviamente, me opondría si de alguna manera interferiría con la capacidad de las personas para protegerse de enfermedades mortales. Sería uno de los primeros en criticarlo”. A pesar de reforzar su presencia nacional durante los años, el ex miembro del Congreso se mantiene callado sobre sus planes para 2028. En la Cumbre de Gobernadores de POLITICO del año pasado, Polis, quien está limitado por mandato en 2026, no descartó postularse para la presidencia. Cuando le preguntaron sobre posibles aspiraciones presidenciales el jueves, dijo que está “realmente enfocado en el trabajo que tengo”. “No tengo planes ni siquiera de pensarlo”, dijo. Cuando le preguntaron si estaba descartando la posibilidad de postularse para presidente, Polis respondió que “ni siquiera estaba en la mesa”. Fuente: enlace de la fuente