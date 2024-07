Jardines de Invierno Blackpool ¡Se desvela la alineación de agosto de 2024!

El mes empieza con el Rebellion Festival, que se llevará a cabo del 1 al 4 de agosto.

Este evento anual punk reúne a 8000 entusiastas de la música para una celebración de cuatro días con música de alta calidad, entretenimiento, mercancía e incluso un festival literario.

El 8 de agosto promete una noche nostálgica con The Magic of Motown, que, ahora en su 18º año, sigue celebrando los éxitos atemporales de The Supremes, Smokey Robinson, Marvin Gaye y Stevie Wonder.

El espectáculo tributo a ABBA ‘Thank You for the Music’ llega a Winter Gardens de Blackpool el 9 de agosto, ofreciendo a los fans antiguos y nuevos un viaje nostálgico por el carril de los recuerdos.

El 10 de agosto se celebran los Premios Le Classique De Danse, que honran a la profesión de la danza en varias categorías, presentados por el ex estrella de Strictly Vito Coppola y coreografiados por el legendario Duncan Trever.

El 11 de agosto, la noche de los Títulos del Norte de Gran Bretaña verá competir a jóvenes prometedores y competidores senior en los Títulos de Baile de Salón y Latino y los Títulos de Secuencia Clásica de Icono.

Mientras tanto, una corrida de una semana del 19 al 24 de agosto ve el regreso del clásico musical ‘Grease’, prometiendo llevar a los fans de vuelta a Rydell High.

Agosto termina con dos experiencias musicales increíbles.

El 29 de agosto es ‘Big Girls Don’t Cry’, una celebración musical de Frankie Valli y The Four Seasons.

Y cerrando el mes, del 30 de agosto al 1 de septiembre, llega The British Country Music Festival a Blackpool, con un cartel estelar que incluye a Randall King, Beth Neilsen Chapman y Kezia Gill.

Este evento de tres días es una verdadera celebración de la música country auténtica.

¡Un mes cautivador de entretenimiento te espera en Winter Gardens de Blackpool este agosto, prometiendo un festín de música, baile y espectáculos conmemorativos para satisfacer diversos gustos musicales!

¡Hay algo para todos en el programa lleno de actividades!

¡No te lo pierdas!