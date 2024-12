Japón: Toto dice que no limpies los asientos del inodoro con papel higiénico.

Un representante de Toto dijo al periódico japonés Mainichi Shimbun que sus asientos de inodoro bidet están hechos de resina de plástico debido a la “resistencia a los detergentes y su capacidad de ser moldeado en formas complejas”. Sin embargo, secar el asiento con papel higiénico o paño seco puede causar pequeños arañazos invisibles donde la suciedad puede acumularse, lo que conduce a la decoloración. Pero Toto no es el único fabricante que ha aconsejado a los usuarios que no usen papel higiénico para limpiar sus asientos de inodoro. Recomendaciones similares han sido emitidas previamente por expertos en limpieza y también publicadas en sitios de estilo de vida. En lugar de papel higiénico seco, las personas recomiendan usar un paño suave empapado en agua del grifo o detergente. También aconsejan no usar disolventes, estropajos de nailon o metal, o abrasivos, todos los cuales podrían dañar la superficie del asiento del inodoro. La compañía dijo que, si bien estaba investigando materiales más resistentes a los arañazos, “no hay planes de cambiar el material en este momento”. El Washlet, el inodoro bidet insignia de Toto, incluye características como una tapa automática, un secador de aire y controles de presión para la corriente de agua del bidet. Los inodoros japoneses, con sus diseños considerados una extensión de la cultura de hospitalidad del país, se han convertido en una atracción turística inesperada para los extranjeros y una fuente de orgullo en casa.