Japón lo hace muy difícil de ser esterilizado. Estas mujeres exigen un cambio.

Cuando Hisui Tatsuta estaba en la escuela secundaria, su madre solía bromear diciendo que no podía esperar para ver las caras de sus futuros nietos. La Sra. Tatsuta, ahora una modelo de 24 años en Tokio, se estremeció ante la suposición de que algún día tendría que dar a luz.

A medida que su cuerpo comenzó a desarrollar rasgos femeninos, la Sra. Tatsuta recurrió a dietas y ejercicios extremos para retrasar los cambios. Comenzó a verse a sí misma como un ser sin género. “Ser vista como un útero que puede dar a luz antes de ser vista como una persona, no me gustaba”, dijo. En última instancia, quiere ser esterilizada para eliminar cualquier posibilidad de quedar embarazada.

Sin embargo, en Japón, las mujeres que buscan procedimientos de esterilización como la ligadura de trompas o histerectomías deben cumplir con condiciones que se encuentran entre las más onerosas del mundo. Deben tener hijos ya y demostrar que el embarazo pondría en peligro su salud, además de necesitar el consentimiento de sus cónyuges. Eso hace que tales cirugías sean difíciles de obtener para muchas mujeres y prácticamente imposibles para las mujeres solteras y sin hijos como la Sra. Tatsuta.

Ahora, ella y otras cuatro mujeres están demandando al gobierno japonés, argumentando que una ley de décadas conocida como la Ley de Protección Materna viola su derecho constitucional a la igualdad y autodeterminación y debería ser revocada.

En una audiencia en el Tribunal de Distrito de Tokio la semana pasada, Michiko Kameishi, abogada de las demandantes, describió la ley como “paternalismo excesivo” y dijo que “asumía que consideramos el cuerpo de una mujer como un cuerpo destinado a ser madre”.

La Sra. Kameishi dijo a un panel de tres jueces, dos hombres y una mujer, que las condiciones para la esterilización voluntaria eran reliquias de una era diferente y que las demandantes querían dar “un paso esencial en vivir la vida que han elegido”.

Japón está rezagado con respecto a los derechos reproductivos más allá de la esterilización. Ni la píldora anticonceptiva ni los dispositivos intrauterinos están cubiertos por el seguro nacional de salud, y las mujeres que buscan abortos deben obtener el consentimiento de sus parejas. El método anticonceptivo más común en Japón es el condón, según una encuesta de la Asociación Japonesa de Planificación Familiar. Menos del 5 por ciento de las mujeres utilizan pastillas anticonceptivas como método principal para prevenir el embarazo.

Los expertos dicen que las demandantes en el caso de esterilización, que también buscan una indemnización de 1 millón de yenes (unos 6.400 dólares) por persona con intereses, enfrentan obstáculos considerables. Están presionando por el derecho a ser esterilizadas al mismo tiempo que el gobierno intenta aumentar la tasa de natalidad de Japón, que ha caído a niveles récord.

“Para que las mujeres que pueden dar a luz dejen de tener hijos, se ve como un retroceso en la sociedad”, dijo Yoko Matsubara, profesora de bioética en la Universidad Ritsumeikan. “Por lo tanto, puede ser difícil obtener apoyo” para la demanda.

La semana pasada, mientras las cinco demandantes femeninas se sentaban frente a un tribunal de cuatro representantes gubernamentales masculinos, Miri Sakai, de 24 años, estudiante de posgrado en sociología, testificó que no tenía interés ni en relaciones sexuales ni románticas ni en tener hijos.

Aunque las mujeres han avanzado en el lugar de trabajo en Japón, las expectativas culturales sobre sus deberes familiares son casi las mismas de siempre. “El estilo de vida de no casarse ni tener hijos todavía es rechazado en la sociedad”, dijo la Sra. Sakai.

“¿Es natural tener hijos por el bien del país?”, preguntó. “¿Son las mujeres que no dan a luz a sus propios hijos innecesarias para la sociedad?”

En Japón, la esterilización es un tema especialmente sensible debido a la historia del gobierno de forzar los procedimientos en personas con afecciones psiquiátricas o discapacidades intelectuales y físicas.

Las esterilizaciones se realizaron durante décadas bajo una medida de 1948 conocida como la Ley de Protección Eugenésica. Fue revisada y renombrada como Ley de Protección Materna en 1996 para eliminar la cláusula eugenésica, pero los legisladores mantuvieron requisitos estrictos para las mujeres que querían abortos o esterilizaciones. A pesar de la presión de grupos de defensa y activistas por los derechos de la mujer, la ley ha permanecido sin cambios desde la revisión de 1996.

En principio, la ley también afecta a los hombres que buscan vasectomías. Deben tener el consentimiento de sus parejas, así como demostrar que ya son padres y que sus parejas estarían en peligro de salud por un embarazo.

Sin embargo, en la práctica, los expertos dicen que muchas más clínicas en Japón ofrecen vasectomías que procedimientos de esterilización para mujeres.

Según datos del gobierno, los médicos realizaron 5.130 esterilizaciones tanto en hombres como en mujeres en 2021, el último año del que hay estadísticas disponibles. No hay desgloses entre los sexos disponibles.

En un comunicado, la Agencia de Niños y Familias, que lleva a cabo regulaciones bajo la Ley de Protección Materna, dijo que no podía comentar sobre el litigio.

Kazane Kajiya, de 27 años, testificó la semana pasada que su deseo de no tener hijos era “parte de mis valores innatos”.

“Es precisamente porque estos sentimientos no pueden cambiar que solo quiero vivir, aliviando tanta incomodidad y angustia psicológica que siento sobre mi cuerpo como sea posible”, dijo.

En una entrevista antes de la audiencia, la Sra. Kajiya, intérprete, dijo que su aversión a tener hijos estaba relacionada con una perspectiva feminista más amplia. Desde muy joven, dijo, “presencié el dominio masculino en todo el país y en toda la sociedad”.

En un momento dado, la Sra. Kajiya, que está casada, consideró si realmente era un hombre transgénero. Pero decidió que está “totalmente bien siendo mujer, y me encanta. Simplemente no me gusta tener la fertilidad que me permite tener hijos con hombres.”

La regla arraigada del Partido Liberal Democrático de derecha de Japón, junto con los valores tradicionales de la familia del país, han impedido el progreso en los derechos reproductivos, dijo Yukako Ohashi, escritora y miembro de la Red de Mujeres por la Libertad Reproductiva.

El nombre de la Ley de Protección Materna es revelador, dijo la Sra. Ohashi en una entrevista en video. “Las mujeres que se convertirán en madres serán protegidas”, dijo. “Pero las mujeres que no serán madres no serán respetadas. Así es la sociedad japonesa.”

Incluso en Estados Unidos, donde cualquier mujer de 21 años o más puede buscar legalmente la esterilización, algunos obstetras y ginecólogos aconsejan a sus pacientes en contra de los procedimientos, especialmente cuando las mujeres aún no han tenido hijos.

De manera similar, en Japón, la profesión médica “todavía tiene un pensamiento muy patriarcal”, dijo Lisa C. Ikemoto, profesora de derecho en la Universidad de California, Davis. Los médicos “operan como un cártel para mantener ciertas normas sociales”.

A menudo, las mujeres mismas dudan en desafiar las expectativas de la sociedad debido a la fuerte presión para conformarse.

“Muchas personas sienten que intentar cambiar el statu quo es egoísta”, dijo la Sra. Tatsuta, la modelo y demandante, poco antes de la audiencia de la semana pasada. Pero cuando se trata de luchar por el derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, dijo, “quiero que todos estén enojados”.