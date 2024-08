Japón emite advertencia de riesgo de mega terremoto ‘más alta de lo habitual’

Por primera vez, Japón ha emitido una advertencia sobre un mayor riesgo de un “importante terremoto” que podría ocurrir en un futuro cercano. La advertencia se emitió el jueves por la noche hora local, instando a la gente a estar alerta pero sin necesidad de evacuar. También se enfatizó que la advertencia no significaba que un gran terremoto fuera inminente, pero que la probabilidad era más alta de lo usual. La alerta se emitió horas después de que se registrara un terremoto de magnitud 7.1 frente a la isla sur de Kyushu, el cual al parecer no causó daños importantes. Los expertos están en alerta máxima debido a la ubicación del epicentro, en el borde de la Zanja de Nankai, una zona de actividad sísmica que se extiende a lo largo de la costa del Pacífico de Japón. La frontera de placas se encuentra entre la Bahía de Suruga en el centro de Japón y el Mar de Hyuganada en Kyushu al sur. Terremotos anteriores en la Zanja de Nankai han dejado miles de muertos. Estos mega-terremotos se han registrado una vez cada 90 a 200 años, siendo el último en 1946. Los expertos dicen que hay un 70% a 80% de probabilidades de que ocurra un terremoto de magnitud 8 o 9 en algún lugar de la zanja en los próximos 30 años, según la agencia de noticias Kyodo. Las estimaciones más alarmantes sugieren que más de 200,000 personas podrían morir en el terremoto y en un posible tsunami subsiguiente. Sin embargo, en una conferencia de prensa el jueves, el funcionario de la Agencia Meteorológica de Japón, Shinya Tsukada, enfatizó que aunque “hay una probabilidad relativamente mayor de otro terremoto importante en comparación con los tiempos normales”, no estaban diciendo que definitivamente sucederá “en un período de tiempo determinado”. Esta advertencia actual, el tipo más bajo de alertas disponibles para las autoridades, estará vigente por una semana. Pide a los residentes estar en mayor alerta en los próximos días y que aquellos que no puedan evacuar rápidamente consideren hacerlo voluntariamente, según la emisora NHK de Japón. Los funcionarios también han pedido a las personas que sean cautelosas pero que sigan con sus vidas cotidianas, revisando las rutas de evacuación cuando sea necesario y asegurándose de que los hogares tengan suficientes suministros.