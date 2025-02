Japón demandará a Tesla por inversión en Nissan

“

Desbloquee el Digest del Editor de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

Un grupo japonés de alto nivel que incluye a un ex primer ministro ha elaborado planes para que Tesla de Elon Musk invierta en el fabricante de automóviles en dificultades Nissan, tras el colapso de sus conversaciones de fusión con su rival Honda.

La nueva propuesta, liderada por el ex miembro de la junta directiva de Tesla Hiro Mizuno, cuenta con el apoyo del ex primer ministro Yoshihide Suga y su ex asistente Hiroto Izumi, según tres personas con conocimiento directo de la iniciativa. Varios miembros de la junta directiva de Nissan están al tanto de la medida.

El grupo tiene la esperanza de que Tesla se convierta en un inversor estratégico, ya que creen que el mayor fabricante de vehículos eléctricos puros del mundo está interesado en adquirir las plantas de Nissan en Estados Unidos, según las personas. Las fábricas le ayudarían a impulsar la fabricación nacional en respuesta a las amenazas arancelarias de Donald Trump.

El plan de acercarse a Tesla surge después de que Nissan se retirara de la propuesta de fusión de $58 mil millones de Honda, desatando temores de que el tercer fabricante de automóviles más grande de Japón pudiera caer en manos extranjeras potencialmente hostiles, con Foxconn, activistas y grupos de capital privado taiwaneses rondando.

El ex primer ministro Yoshihide Suga comenzó su carrera política en Yokohama, donde está basada Nissan © Kyodo/AP

Las conversaciones con Honda se iniciaron originalmente después de que Foxconn se acercara el año pasado a Renault, socio de Nissan, para comprar parte de la participación de la empresa francesa en el fabricante de automóviles japonés. Tras el colapso de las negociaciones este mes, Foxconn confirmó su interés en adquirir acciones de Nissan como un medio para expandir su negocio de fabricación de vehículos eléctricos.

Suga, que renunció como primer ministro en 2021, sigue siendo una figura activa en la política japonesa, continuando como miembro de la Cámara Baja de Japón. Comenzó su carrera política en Yokohama, donde está basada Nissan.

La propuesta contempla un consorcio de inversores, con Tesla como el mayor respaldado, pero también incluye la posibilidad de una inversión minoritaria de Foxconn para evitar una adquisición completa por parte del proveedor de Apple.

Las acciones de Nissan subieron hasta un 11 por ciento en Tokio el viernes después de que el Financial Times informara sobre los planes.

Nissan e Izumi se negaron a hacer comentarios. Mizuno, Suga, Tesla y Musk no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

En las últimas semanas, Nissan había comenzado su propia búsqueda de un socio estratégico en la industria tecnológica, con algunos miembros de la junta sugiriendo a Tesla y Apple como objetivos ideales, según otras dos personas familiarizadas con el asunto. En noviembre, lanzó un plan de reestructuración de emergencia que incluía la pérdida de 9,000 empleos al caer en una pérdida trimestral.

La planta de Tennessee de Nissan ha estado operando a plena capacidad © Luke Sharrett/Bloomberg

Con una capitalización de mercado de $1.1 billones, Tesla está entre las compañías más valiosas del mundo. Históricamente, no ha invertido en compañías automotrices y Musk está dirigiendo el enfoque y gasto de la empresa, con sus $36 mil millones en efectivo, hacia la conducción autónoma y la robótica.

Pero también quiere aumentar la producción en Estados Unidos para contrarrestar el impacto de los aranceles amenazados por el presidente Donald Trump. El grupo ensambla todos sus vehículos vendidos en Estados Unidos localmente, pero obtiene algunos de sus componentes de México y otras partes del mundo.

Nissan tiene dos plantas de ensamblaje en Tennessee y Mississippi con una capacidad anual combinada de alrededor de 1 millón de vehículos, pero solo produjo 525,000 unidades allí en 2024. Como parte de su reestructuración, la compañía ha anunciado planes para reducir la capacidad de producción en un 20 por ciento a nivel mundial para abordar las ventas en descenso. La semana pasada, dijo que planeaba reducir turnos en las dos plantas estadounidenses.

Nissan podría no aceptar fácilmente la venta de las plantas estadounidenses a un rival, dado que el mercado local es un área clave de crecimiento para las ganancias.

Desde que el interés de Foxconn en Nissan salió a la luz en los últimos meses, funcionarios del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón han estado profundamente preocupados por las implicaciones políticas y la solidez de su proceso de revisión de seguridad nacional para manejar a Foxconn, que se considera demasiado cercano a China.

Recomendado

Bloquear el acuerdo habría sido difícil de justificar, ya que Japón ha acogido con beneplácito importantes inversiones en semiconductores de Taiwán y previamente permitió a Renault tomar una participación en Nissan y a Foxconn comprar Sharp, según funcionarios del gobierno japonés.

Después de una reestructuración de su alianza en 2023, Renault quiere vender una gran parte del 36 por ciento que aún posee en el grupo japonés a un precio alto.

En una entrevista el jueves, su director ejecutivo Luca de Meo dijo que cualquier propuesta necesitaba reflejar el valor creado a través de la asociación de 25 años.

“Solo espero que el equipo directivo de Nissan encuentre una manera de que funcione mejor de lo que ha funcionado hasta ahora”, dijo. “Les doy todo el apoyo que necesitarán.”

Reportes adicionales de Stephen Morris en San Francisco, Joe Miller en Washington e Ian Johnston en París

“