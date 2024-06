Janet Yellen: Fondo de $100 millones para financiamiento de vivienda asequible

“

La administración de Biden está anunciando nuevas medidas para aumentar el acceso a la vivienda asequible, ya que los precios aún altos en alimentos y otras necesidades básicas, y las altas tasas de interés, han elevado drásticamente el costo de vida en los años posteriores a la pandemia.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, promoverá las nuevas inversiones el lunes durante una visita a Minneapolis. Estas incluyen proporcionar $100 millones a través de un nuevo fondo en los próximos tres años para apoyar la financiación de viviendas asequibles, aumentar la financiación del Federal Financing Bank para viviendas asequibles y otras medidas.

La mayor atención a los precios de las viviendas se produce en medio de la creciente crisis de la vivienda en la campaña general de las elecciones de este año.

“Nos enfrentamos a una escasez de oferta de viviendas muy significativa que se ha estado gestando durante mucho tiempo”, dice Yellen en sus comentarios preparados para la entrega del lunes por la tarde. “Esta escasez de oferta ha llevado a una crisis de asequibilidad.”

Yellen dice que la administración está “persiguiendo una amplia agenda de asequibilidad para abordar las presiones de precios que las familias han estado sintiendo.”

Tanto los compradores de viviendas como los inquilinos enfrentan costos de vivienda crecientes que se dispararon después de la pandemia. Según el Índice de Precios de Viviendas Compuestas de 20 Ciudades Case-Shiller, los precios de las viviendas aumentaron un 46% entre marzo de 2020 y marzo de 2024. Un nuevo análisis del Tesoro muestra que en las últimas dos décadas, los costos de la vivienda han estado aumentando más rápido que los ingresos.

Mientras tanto, las ventas de viviendas usadas en EE. UU. cayeron en mayo por tercer mes consecutivo, ya que el aumento de las tasas hipotecarias y los precios récord desalentaron a muchos posibles compradores de viviendas durante lo que tradicionalmente es el período más concurrido del año en el mercado inmobiliario.

Para los estadounidenses de bajos ingresos, las estadísticas de la National Low Income Housing Coalition muestran que a nivel nacional hay una escasez de más de 7 millones de viviendas asequibles para las más de 10.8 millones de familias extremadamente pobres de EE. UU. Y no hay ningún estado o condado en el país donde un inquilino que trabaje a tiempo completo con el salario mínimo pueda permitirse un apartamento de dos habitaciones, según el grupo.

Se está convirtiendo en una crisis en algunas ciudades. Por ejemplo, en Martha’s Vineyard, Massachusetts, el costo de la vivienda se ha convertido en un problema de seguridad pública, ya que se vuelve difícil atraer y retener oficiales correccionales y operadores del 911.

El presidente Biden y el candidato presuntivo del Partido Republicano, Donald Trump, han presentado una variedad de propuestas sobre cómo hacer la vida más asequible para los estadounidenses promedio, desde que Trump propuso hacer las propinas libres de impuestos para los trabajadores, hasta que Biden persiguió un plan para reducir los pagos de préstamos estudiantiles para los prestatarios. Un representante de la campaña de Trump no respondió a una solicitud de comentario de Associated Press.

Pero los crecientes costos de vivienda han llevado a algunos economistas a predecir que la crisis no terminará hasta que la Reserva Federal reduzca su tasa de interés clave, que se mantiene en un 5.3%.

Sal Guatieri, economista principal de BMO Capital Markets Economic Research, escribió el viernes que se espera poco cambio en el mercado de la vivienda “hasta que la Fed reduzca las tasas de interés.”

Diane Yentel, presidenta y directora ejecutiva de la National Low Income Housing Coalition, dijo que la Casa Blanca ha hecho esfuerzos para prevenir desalojos y abordar la crisis de vivienda, “pero todavía queda mucho trabajo por hacer.”

Yentel dijo que se necesita acción del Congreso para “aprobar rápidamente inversiones transformadoras y muy necesarias en vivienda. Solo a través de una combinación de acción administrativa y financiamiento federal sólido el país puede resolver verdaderamente su crisis de vivienda asequible.”

En su discurso, Yellen instará al Congreso a aprobar el presupuesto propuesto por Biden, publicado en marzo.

El presupuesto pide al Congreso que proporcione un crédito fiscal para compradores de vivienda por primera vez e incluye un plan para construir más de 2 millones de viviendas. Ampliaría el Crédito Fiscal de Vivienda de Bajos Ingresos.

La administración de Biden ha tomado otras medidas para impulsar la oferta de viviendas, incluido el lanzamiento de un esfuerzo multiagencial para alentar a los estados y ciudades a convertir más edificios de oficinas vacíos en unidades de vivienda, con miles de millones de dólares federales disponibles para ayudar a estimular tales transiciones.

En julio de 2023, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano proporcionó a las comunidades $85 millones para reducir las barreras para la vivienda asequible, como las restricciones de zonificación que en algunos lugares se han convertido en un obstáculo para aumentar la oferta y densidad de viviendas asequibles.

