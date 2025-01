Jamie Dimon suena la alarma sobre las acciones, dice que el mercado se ve ‘algo inflado’

El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, advirtió que las acciones están sobrevaloradas.

Dimon ve riesgos persistentes como la inflación, el gasto deficitario del gobierno y las tensiones geopolíticas.

Los comentarios de Dimon hacen eco de una reciente advertencia de Goldman Sachs de que el mercado está “valuado para la perfección”.

El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, hizo sonar la alarma sobre las acciones en una entrevista hoy en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, diciendo que el mercado parece estar sobrevalorado.

“Los precios de los activos están inflados, por cualquier medida”, dijo Dimon a CNBC en Davos. Añadió que “están en el top 10% o 15%” de las valoraciones históricas.

El S&P 500 está a menos del 1% de alcanzar un máximo histórico, y las valoraciones elevadas han sido una característica distintiva del actual rally alcista del mercado que comenzó en octubre de 2022.

El S&P 500 está siendo negociado con un múltiplo precio-ganancias adelantado de 21.6x, que está por encima de su promedio de cinco y diez años de 19.7x y 18.2x, respectivamente.

Dimon dijo que muchas cosas tienen que salir bien para que el mercado de acciones continúe su racha récord.

“Están elevados, y necesitas resultados bastante buenos para justificar esos precios. Tener estrategias pro-crecimiento ayuda a que eso suceda, pero hay aspectos negativos ahí fuera, y pueden sorprenderte”, dijo Dimon.

Algunos de los “aspectos negativos” que preocupan a Dimon incluyen el potencial de un rebote en la inflación, los riesgos continuos del gasto deficitario del gobierno y los riesgos geopolíticos en curso.

“Lo que me preocupa un poco es el gasto deficitario; es un problema global, no solo estadounidense”, dijo. “Y la cuestión relacionada, ‘¿Desaparecerá la inflación?’ No estoy tan seguro”.

Los comentarios cautelosos de Dimon llegan cuando la nueva administración Trump desata los “espíritus animales” que han ayudado a desencadenar un rally en el mercado de valores.

Stanley Druckenmiller, un destacado inversor de fondos de cobertura, utilizó el término en una entrevista con CNBC el lunes. Dijo que en sus 49 años de carrera, nunca había visto un cambio tan radical en Washington, DC, desde la percepción de una postura anti-negocios de la administración Biden hasta la postura pro-negocios de la administración Trump.

“Hablamos mucho con CEOs y empresas en el terreno, y diría que los CEOs están entre aliviados y emocionados”, dijo Druckenmiller. “Así que creemos en los espíritus animales”.

Pero Dimon no es el único con una visión cautelosa del mercado de valores.

Una nota reciente de los estrategas de Goldman Sachs sugirió que el mercado de valores está “valuado para la perfección”.

El banco dijo que ve al mercado de valores cada vez más vulnerable a una corrección este año, especialmente dadas las valoraciones históricamente altas y la concentración en un puñado de acciones.

“Observando los mercados individuales, Estados Unidos tiene una valoración en su punto máximo de 20 años, y esto sigue siendo cierto incluso si excluimos las mayores compañías tecnológicas”, dijo Goldman Sachs. “Esta combinación de rendimiento en los últimos meses y valoraciones altas implica rendimientos más bajos que en 2024”.

Esta no es la primera vez que Dimon adopta un tono cauteloso sobre el mercado de valores. En los últimos tres años, ha advertido repetidamente sobre un potencial “huracán” económico que podría dañar el mercado, aunque su predicción todavía no se ha materializado.

Lea el artículo original en Business Insider