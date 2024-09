Jamie Dimon sigue comprometido con la Diversidad, Equidad e Inclusión pero dice que no está “woke”

Los ejecutivos de empresas Fortune 500, desde JPMorgan Chase hasta Cigna Healthcare, están tranquilizando a los inversores de que siguen comprometidos con los principios de diversidad, equidad e inclusión, incluso cuando los crecientes ataques a DEI erosionan ciertos programas.

“Es bueno para los negocios; es moralmente correcto; somos bastante buenos en ello; tenemos éxito”, dijo el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, en una conferencia del Council of Institutional Investors esta semana en Brooklyn, Nueva York, explicando que tiene sentido para la institución financiera llegar a las comunidades Negra, LGBTQ, Hispana, discapacitada y de veteranos.

Las declaraciones se producen mientras los activistas conservadores se dirigen a una variedad de esfuerzos de diversidad corporativa que dicen discriminan a los trabajadores Blancos y masculinos. Los llamados a desmantelar iniciativas corporativas de DEI se proliferaron en parte tras la decisión del año pasado de la Corte Suprema de recortar la acción afirmativa en la admisión a la universidad.

En medio de la atención, algunas empresas han minimizado o retrocedido en ciertos programas DEI. Empresas como Molson Coors Beverage Co., Lowe’s Companies Inc., Ford Motor Co. y Harley-Davidson Inc. llamaron la atención en las últimas semanas después de retractarse de algunos compromisos de diversidad, equidad e inclusión siguiendo la presión del influyente en redes sociales conservador Robby Starbuck.

Otras empresas siguen apoyando los programas DEI, pero sus líderes están hablando de ellos de manera diferente, encontró una encuesta de la Asociación de Profesionales de Ciudadanía Corporativa. Aún así, hay un grupo vocal de ejecutivos que están diciendo a los inversores de manera inequívoca que una fuerza laboral inclusiva es esencial para sus negocios.

Ser un “estadounidense de sangre roja, a todo pulmón” no impide comprender que considerar la diversidad es bueno para los negocios, declaró Dimon.

“No me interesa que otras personas señalen con el dedo”, dijo Dimon, refiriéndose tanto a la crítica conservadora como liberal en cuanto a los esfuerzos de diversidad corporativa. “No estoy ‘despierto’ en absoluto.”

Cambios en el lenguaje

El CEO del Grupo Cigna, David Cordani, dijo a los accionistas en la reunión anual de la compañía en abril que las iniciativas DEI de la compañía “avanzan nuestros objetivos comerciales y cómo innovamos y creamos soluciones para empleados o clientes”. Y el CEO de ConocoPhillips, Ryan Lance, dijo a los inversores en la reunión anual del gigante petrolero y gasífero en mayo que cree que DEI está “alineado con el valor para los accionistas y el rendimiento financiero mejorado”.

Tim Murphy, Director Administrativo de Mastercard Inc., dijo en la reunión anual de la compañía este verano que el negocio de servicios de pago sigue “comprometido con la creación de un entorno corporativo global donde todas las personas sean tratadas de manera igualitaria y justa y tengan igual acceso a oportunidades y avances”.

“Eso ayuda a atraer gran talento y retenerlo aquí”, dijo Murphy, enfatizando también la importancia de “diferentes perspectivas que informan las ideas que llevamos a la vida”.

El liderazgo del CEO es crucial para el éxito DEI de una empresa, según un informe de junio del Consejo de Liderazgo Ejecutivo, una organización sin fines de lucro que defiende a ejecutivos Negros.

Pero la forma en que habla la corporación estadounidense sobre la diversidad parece estar cambiando. Alrededor de un tercio de las 126 empresas encuestadas para el informe de Profesionales de Ciudadanía Corporativa publicado en agosto dijeron que han ajustado su lenguaje para describir los proyectos DEI este año, y el 17% dijo que habían reducido la comunicación externa sobre iniciativas de diversidad.

Sin embargo, sus esfuerzos principales no están cambiando: el 83% de las empresas dijo que sus iniciativas siguen siendo las mismas, según el estudio.

En algunos casos, DEI está siendo renovado. La Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos, la asociación de RRHH más grande del mundo, causó revuelo en julio cuando el grupo anunció que eliminó la “E” de equidad de lo que anteriormente llamaba “IE&D” a “para abordar las deficiencias actuales de los programas DE&I, que han llevado a reacciones sociales y polarización creciente”.

Algunas empresas incluso han eliminado términos DEI como “antirracista” y “sesgo inconsciente” de sus presentaciones de valores este año, según Bloomberg News.

Sin embargo, las empresas no están retrocediendo en sus esfuerzos, dijo Joanna Colosimo, vicepresidenta de estrategia de equidad de fuerza laboral y cumplimiento en DCI Consulting. Las empresas asesoradas por Colosimo están examinando sus datos laborales para centrarse en cómo están contratando, promoviendo y despidiendo empleados para comprender qué políticas y prácticas podrían estar creando barreras.

“Hay empresas que están comprometidas con esta labor, y es posible que no esté escuchando sobre ella en una página web llamativa”, dijo.

Presión conservadora

Un grupo creciente de empresas enumeró a DEI como un “factor de riesgo” en sus presentaciones de valores a principios de este año, citando posibles daños a sus negocios por tomar demasiada o muy poca acción en diversidad. Esas empresas también destacaron DEI en las presentaciones como crucial para su éxito financiero.

Activistas conservadores, incluido el ex asesor de Trump Stephen Miller, quien lidera un grupo de defensa llamado America First Legal, han presentado litigios por sesgo y han pedido a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los EE. UU. que investigue las políticas DEI en empresas, como la cadena de grandes almacenes Macy’s Inc. Algunas empresas, como la gigante farmacéutica Pfizer Inc., han realizado cambios en el lenguaje de elegibilidad en sus programas de diversidad tras demandas.

Todavía hay una posibilidad de que las empresas que han hecho recientes declaraciones defendiendo la diversidad cambien de opinión, dijo Scott Shepard, abogado general del Centro Nacional de Políticas Públicas, un grupo de expertos conservador que ha criticado consistentemente las iniciativas corporativas DEI en reuniones anuales recientes. “Podrían haberlo querido entonces, pero podrían haberlo reconsiderado ahora”, dijo.

Sin embargo, también podría ser cierto lo contrario. Los grupos de accionistas están considerando opciones para presionar a las empresas a reinstalar compromisos de diversidad en negocios que recientemente dieron marcha atrás en sus iniciativas.

Las empresas que “encendieron y apagaron sus compromisos tan rápidamente realmente dejan en claro que ese compromiso realmente no estaba allí en primer lugar”, dijo Portia Allen-Kyle, asesora principal en el grupo activista Color of Change y ex asesora principal de equidad, política y participación con interesados en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Transporte de los EE. UU.

Aunque es importante prestar atención a cómo hablan las empresas sobre la diversidad, también hay mucha falta de escrutinio sobre las acciones que las empresas llevan a cabo detrás de bastidores, por ejemplo a través del gasto político, dijo Allen-Kyle.

“Lo peor que puede pasar es que la gente se quede callada y dé la impresión de que iniciativas como estas no valen la pena”, dijo.