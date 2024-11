Jamie Dimon no ha tenido conversaciones recientes con Trump, dice fuente.

Jamie Dimon no ha hablado con Donald Trump durante al menos los últimos meses, según una fuente cercana al CEO de JPMorgan, le dijo a Fortune.

Un informe el viernes en el New York Post, que dijo que los dos han estado en comunicación durante meses a través de canales secretos, no es preciso, según la fuente.

El equipo de transición de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Fuentes cercanas a Trump dijeron al Post que las conversaciones comenzaron antes de las elecciones y continuaron después, centradas en planes para recortes de gastos, regulaciones bancarias, impuestos y comercio.

A principios de este mes, Trump descartó un papel para Dimon en su administración ante la especulación de que el gigante de Wall Street podría ser considerado para el cargo de Secretario del Tesoro.

“Respeto mucho a Jamie Dimon, de JPMorgan Chase, pero no será invitado a formar parte de la Administración Trump. ¡Agradezco a Jamie por su destacado servicio a nuestro país!” escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social el 14 de noviembre.

Durante una conferencia más tarde ese día, Dimon respondió que no tenía interés en servir en la administración de Trump, diciendo que “no he tenido un jefe en 25 años y no estoy listo para empezar ahora”.

Eso ocurrió un mes después de que la cuenta de Truth Social de Trump publicara una captura de pantalla falsamente afirmaba que Dimon lo había respaldado para presidente, lo que llevó a JPMorgan a negarlo rotundamente. Trump luego dijo que no sabía nada sobre la publicación, explicando que otra persona la había subido.

Dimon no respaldó ni a Trump ni a Kamala Harris en las elecciones presidenciales, aunque su esposa hizo campaña por Harris.

Sin embargo, los partidarios del presidente electo han señalado algunos comentarios favorables de Dimon, como sus elogios en enero, cuando dijo que Trump estaba “algo acertado sobre la OTAN, algo acertado sobre la inmigración. Hizo crecer la economía bastante bien. La reforma fiscal del comercio funcionó. Tenía razón sobre China en algunas cosas”.

Dimon también dijo a principios de este mes que Trump no está en contra del comercio, y agregó que sus planes arancelarios “llevarán a la gente a la mesa de negociaciones”.

