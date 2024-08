James Carville advierte que las encuestas de Kamala Harris no son tan buenas como parecen

El estratega democrático legendario James Carville advirtió a los Demócratas de no caer en una falsa sensación de seguridad ya que las encuestas muestran a la Vicepresidenta Kamala Harris liderando la carrera contra el ex Presidente Donald Trump.

Harris actualmente está liderando a Trump a nivel nacional por menos de dos puntos, según un Promedio de Real Clear Politics, sin embargo, el ex presidente está liderando en varios estados clave de batalla. El agregador de encuestas FiveThirtyEight tiene a Harris liderando por 3.6 puntos porcentuales.

Carville advirtió a los Demócratas durante el “Real Time With Bill Maher” del viernes por la noche que aunque Harris actualmente está encabezando las encuestas por delante de Trump, tendrá que trabajar más duro para ganar el Colegio Electoral.

“Hay otros errores de pronóstico que han demostrado tener un ligero margen para el ex presidente, incluido uno hecho el viernes por Rasmussen Reports que tenía a Trump adelante 49% a 46%.

Se espera que los números de las encuestas cambien una vez más después de que el independiente Robert F. Kennedy, quien tenía un 4% en las encuestas según Rasmussen, se retiró de la carrera el viernes y respaldó a Trump.

Mientras que los hallazgos de Rasmussen son una excepción entre las encuestas nacionales recientes, la firma con inclinaciones conservadoras fue una de las más cercanas al resultado final en 2016.”