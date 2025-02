James Bond: Amazon toma el control creativo de la franquicia 007 | Noticias de Entretenimiento y Artes.

El control creativo de la larga y exitosa franquicia de James Bond ha sido entregado a Amazon MGM Studios, en una empresa conjunta con los actuales propietarios.

Barbara Broccoli y Michael G Wilson – quienes son la hija y el hijastro del productor de cine Albert “Cubby” Broccoli, el hombre responsable de desarrollar la franquicia de Bond en el éxito que es hoy – seguirán siendo co-propietarios de los derechos de propiedad intelectual de 007.

La pareja posee EON Productions, la compañía detrás de películas de Bond como Skyfall y Spectre. Ha producido 25 películas desde 1962.

La transacción sigue a la especulación sobre cuándo se anunciará la próxima película de Bond – y de hecho, el próximo Bond.

La última película, No Time To Die, se entregó hace cuatro años con críticas entusiastas y éxito en taquilla. Fue la despedida para Daniel Craig en su interpretación del espía amante de las mujeres.

Los detalles de la vigésima sexta película oficial de Bond – y su nueva estrella – aún no se han revelado.

En un comunicado en el sitio web de EON Productions, Mike Hopkins, jefe de Prime Video y Amazon MGM Studios, dijo que estaban “honrados de continuar con esta herencia tan preciada” y esperaban “inaugurar la siguiente fase del legendario 007 para audiencias de todo el mundo”.

Wilson dijo que después de 60 años trabajando en la franquicia, ahora se centraría en “proyectos artísticos y benéficos”.

En 2022, Amazon compró MGM Studios, que distribuye Bond, por $8.45 mil millones (£6.79 mil millones).

Desde la adquisición, el servicio de streaming ha mantenido los derechos de distribución de todas las películas de Bond.

En la primavera de 2023, Amazon Prime Video lanzó el reality show con temática de Bond, 007 Road To A Million.

Presentado por la estrella de Succession Brian Cox, ofrecía a nueve pares de concursantes la oportunidad de ganar £1 millón mientras viajaban por ubicaciones globales asociadas con la franquicia.

Aunque nadie se llevó a casa el premio mayor de £1 millón, los hermanos James y Joey se llevaron £150,000. El programa recibió críticas mixtas pero recibió luz verde para una segunda temporada.