Jake Paul vs. Mike Perry probabilidades, predicciones, hora de inicio: selecciones de la cartelera de la pelea del 20 de julio, apuestas de experto en boxeo.

El experimento de boxeo de Jake Paul verá otro capítulo escrito el sábado cuando el ex magnate de las redes sociales se enfrente al veterano combatiente del deporte Mike Perry en un evento principal de ocho rondas. Su enfrentamiento encabeza la cartelera de peleas Paul vs. Perry por pago por evento (9 p.m. hora del este) desde el Amalie Arena en Tampa, Florida. Paul, quien primero ganó fama como YouTuber y actor infantil antes de dedicarse al boxeo, iba a pelear contra el icónico ex campeón de peso pesado Mike Tyson este fin de semana, pero esa pelea fue pospuesta porque Tyson sufrió una preocupación médica. Aún queriendo seguir activo, Paul acordó mantener la fecha y pelear en cambio contra Perry, un ex luchador de UFC resistente que ahora es el rostro de la promoción Bare Knuckle Fighting Championship.

Paul es el favorito -500 (riesgo de $500 para ganar $100), mientras que Perry tiene un precio de +370 en las últimas probabilidades de Jake Paul vs. Mike Perry. El over/under para el total de rondas completadas es 6.5. Antes de apostar en cualquier selección de Jake Paul vs. Mike Perry, asegúrate de consultar las predicciones de boxeo y consejos de apuestas del experto en deportes de combate de SportsLine, Brandon Wise.

Wise, quien es el editor de deportes de combate para CBS Sports, es un analista experimentado y exitoso en boxeo. Su historial en SportsLine ha sido sobresaliente en los últimos cuatro años y, en marzo, predijo la victoria en la Ronda 1 para Paul (+200) contra el profesional Ryan Bourland y también aconsejó a los miembros de SportsLine tomar el Under 1.5 rondas (+120). Cualquiera que haya seguido las selecciones de deportes de combate de Wise ha visto rendimientos masivos.

Ahora, con Jake Paul vs. Mike Perry en camino, Wise ha estudiado el enfrentamiento desde todos los ángulos y ha publicado una selección de línea de dinero y una propuesta de método de victoria. Solo puedes ver sus selecciones y análisis en SportsLine.

Vista previa de Jake Paul vs. Mike Perry

Quizás la motivación principal para Paul radica en construir o al menos preservar el interés público en su posible enfrentamiento con el ex campeón de peso pesado Mike Tyson en noviembre. Una derrota, o tal vez incluso una victoria en medio de una actuación mediocre, podría potencialmente perjudicar el impulso para lo que sería el mayor combate de boxeo cruzado desde que se estableció la tendencia.

Por el contrario, una victoria sobre Perry, que tiene un poco de poder estelar en el mundo de los deportes de combate, podría tanto fortalecer el currículum de boxeo de Paul como avivar el interés en la pelea Paul vs. Tyson en los meses previos al combate. Paul dijo tanto en una entrevista reciente en el MMA Hour junto a Perry que básicamente sirvió como el inicio no oficial de prensa para la pelea del sábado.

“Tengo que ganar experiencia en el ring. Me encanta estar bajo las luces brillantes y dar un espectáculo a los fanáticos,” dijo Paul. “Mike Tyson es un asesino absoluto, así que quiero enfrentarme a otro asesino. Creo que Mike Perry es divertido y entretenido… pero también es un salvaje y lo respeto como peleador. Esto puede ser un escalón en la dirección correcta.”