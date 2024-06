Jack P Shepherd de Coronation Street anuncia su compromiso

El hombre de 36 años, quien ha interpretado a David Platt en la telenovela ITV desde 2000, publicó una selección de fotos en su Instagram que mostraban el anillo de compromiso de su prometida.

El pie de foto de la publicación, coescrito con la Sra. Treweek, decía: “05.06.24 ¡Dije SÍ para siempre!”

La ex actriz de Coronation Street y estrella de Fool Me Once, Michelle Keegan, felicitó a la feliz pareja en los comentarios.

Keegan, de 37 años, quien está casada con la estrella de televisión Mark Wright, interpretó a Tina McIntyre hasta 2014 en el programa y fue un antiguo interés amoroso en pantalla del personaje de Shepherd, David.

Jane Danson, quien interpreta a Leanne Battersby en la telenovela, y la actriz de Emmerdale Michelle Hardwick también ofrecieron sus felicitaciones.

La actriz Georgia Taylor, conocida por interpretar a Toyah Battersby en el programa, agregó: “¡Ustedes chicos! ¡Oh, esta es la noticia más preciosa! Enormes felicitaciones”.

Shepherd, quien ganó el premio al mejor actor de telenovela en los TV Choice Awards de 2020, estuvo comprometido anteriormente con Lauren Shippey.

Reveló en una publicación en redes sociales en 2018 que había comenzado a perder su cabello después de romper con su novia de 15 años.

En 2019 compartió fotos del progreso que había hecho desde que se realizó un trasplante de cabello.