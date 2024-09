J.Jill Inc ve crecimiento en medio de desafíos de mercado según Investing.com

“

J.Jill Inc. (JILL) ha informado de un ligero aumento en el rendimiento del segundo trimestre, con un crecimiento total de las ventas comparables del 1,7% y un EBITDA ajustado alcanzando los $30,2 millones, por encima de las expectativas. A pesar de una desaceleración general en la demanda del cliente durante julio y agosto, la compañía ha ajustado sus expectativas y se mantiene segura en su modelo operativo.

Mirando hacia adelante, J.Jill anticipa una disminución en las ventas del tercer trimestre de 1% a un aumento del 2% interanual, con el pronóstico de ingresos anuales completos que se espera que se mantenga plano o crezca hasta un 1%.

Key Takeaways

J.Jill Inc. informó de un aumento del 1,7% en las ventas comparables totales y $30,2 millones en EBITDA ajustado. La empresa experimentó un periodo sólido de venta a precio completo en mayo y junio, pero vio una desaceleración en julio y agosto. J.Jill planea lanzar su serie icónica J.Jill en otoño y aumentar el número neto de tiendas hasta cinco tiendas para fin de año fiscal. Se proyecta que el EBITDA ajustado disminuirá entre un 4% y un 9% para todo el año fiscal. La compañía está invirtiendo en sistemas IT estratégicos, marketing y nuevas aperturas de tiendas mientras monitorea las tendencias regionales.

Company Outlook

J.Jill espera que las ventas del tercer trimestre se sitúen entre una disminución del 1% y un aumento del 2% en comparación con el año anterior. Se proyecta que los ingresos anuales completos se mantengan planos o aumenten hasta un 1%, con una ligera disminución en el margen bruto. Se prevé que el EBITDA ajustado para el año completo disminuya entre un 4% y un 9% en comparación con el año fiscal 2023 de 53 semanas. La empresa planea continuar invirtiendo en su negocio, pagar deuda y aumentar el dividendo.

Bearish Highlights

Se espera que los costos elevados de flete marítimo presionen los márgenes brutos. Se notó una desaceleración general en el tráfico y un cambio hacia la venta a precios reducidos en julio. La compañía observó una disminución en las ventas de vestidos y tops de novedad.

Bullish Highlights

J.Jill experimentó una fuerte venta a precio completo en el canal directo a principios de año. La empresa se centra en atraer a clientes más jóvenes y en hacer crecer el segmento de ventas directas al consumidor. Se espera que las inversiones en sistemas IT estratégicos y marketing den resultados positivos.

Misses

La cantidad de clientes fue ligeramente menor en el trimestre. Se informó una disminución en la demanda de los clientes en julio y agosto, atribuida al clima y a otras distracciones como los Juegos Olímpicos y las próximas elecciones.

Q&A Highlights

El CEO Mark Webb discutió las perspectivas de la empresa, con el escenario más optimista asumiendo un retorno a la demanda de clientes a precios completos. Una encuesta a los clientes indicó una fuerte intención de compra para la temporada de otoño a pesar de las distracciones. La empresa está evaluando los canales de marketing y el éxito de las inversiones en marketing.

J.Jill Inc. ha demostrado resistencia frente a un entorno macroeconómico incierto, logrando superar las expectativas en su rendimiento del segundo trimestre. Si bien la demanda del cliente ha experimentado fluctuaciones, las acciones estratégicas de la compañía y el enfoque en iniciativas clave como el lanzamiento de la serie J.Jill y las inversiones en IT sugieren un enfoque proactivo para mantener el crecimiento. A medida que J.Jill enfrenta los desafíos del mercado actual, continúa adaptándose y refinando su modelo operativo para satisfacer las necesidades cambiantes de su base de clientes.

InvestingPro Insights

J.Jill Inc. ha mostrado un notable rendimiento financiero en el último trimestre, y los datos de InvestingPro proporcionan información adicional sobre la posición de la empresa en el mercado y su potencial futuro. Con una capitalización de mercado de $322.01 millones, JILL se posiciona como un actor de tamaño medio en la industria minorista. El impresionante margen de beneficio bruto de la empresa del 70,91% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2023 indica una sólida capacidad para controlar costos y mantener la rentabilidad.

Los consejos de InvestingPro destacan que JILL está cotizando a un bajo ratio P/E de aproximadamente 8, lo cual es atractivo en comparación con su crecimiento de beneficios a corto plazo. Esto sugiere que las acciones podrían estar infravaloradas en relación con su potencial de ganancias a corto plazo. Además, JILL ha sido rentable en los últimos doce meses, reforzando la estabilidad financiera de la empresa.

Otro punto de interés para los inversores es el rendimiento del precio de las acciones. JILL ha experimentado un gran aumento en el precio con un retorno del 28,36% en los últimos seis meses, lo que puede indicar un sentimiento positivo en el mercado y la confianza de los inversores en las perspectivas de crecimiento de la empresa.

InvestingPro ofrece una gran cantidad de consejos adicionales para aquellos interesados en profundizar en la salud financiera y el rendimiento en el mercado de JILL. Con siete consejos adicionales disponibles en la plataforma de InvestingPro, los inversores pueden obtener una comprensión integral de la valoración, rentabilidad y métricas de crecimiento de la empresa. Para un análisis más detallado y consejos, visite https://www.investing.com/pro/JILL.

Transcripción completa – J Jill Inc (JILL) Q2 2024:

Operador: Gracias por estar en espera y bienvenido a la Conferencia de Resultados del Segundo Trimestre de 2024 de J.Jill Inc. Todas las líneas han sido silenciadas para evitar cualquier ruido de fondo. Después de las declaraciones del presentador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. [Instrucciones del operador] Gracias. Ahora me gustaría pasar la llamada a Claire Spafford, Directora Ejecutiva y Presidenta. Puede comenzar.

Claire Spofford: Gracias, operador. Y hola, a todos. Gracias por unirse esta mañana. Como se detalla en nuestro comunicado de prensa, entregamos un sólido rendimiento en el segundo trimestre, reflejando un crecimiento total de las ventas comparables del 1,7% y un EBITDA ajustado de $30,2 millones, ligeramente por encima de nuestras expectativas y logrando un margen de EBITDA ajustado del 19,4% para el período. Subyaciendo este rendimiento hubo un fuerte comienzo al período, que vio una venta saludable a precio completo mientras los clientes respondían bien a nuestra colección de principios del verano, especialmente en torno al Día de la Madre. Y seguimos viendo una relativa fortaleza en nuestro canal directo, que ayudó a compensar las tendencias dinámicas continuas en el tráfico de tiendas. A medida que avanzaba el trimestre, notamos un cambio significativo en la demanda del consumidor a partir de julio. Siguiendo nuestro modelo operativo disciplinado, tomamos acciones estratégicas y precisas durante el trimestre para promover artículos de movimientos más lentos para optimizar los rendimientos, gestionar inventarios y prepararnos para el lanzamiento de nuestros productos de otoño, que debutarán después del Día del Trabajo. Aunque seguimos viendo una debilidad en agosto, es un momento difícil para evaluar y evaluar los impulsores del cambio en las tendencias de demanda. Dado que estamos en meses de bajo volumen, destacados por ventas estacionales y surtidos de transición. Dicho esto, como Mark revisará, creemos que es prudente tener en cuenta estas tendencias actuales a medida que evaluamos nuestras expectativas para el resto del año. Aunque estamos revisando nuestra guía, nuestras expectativas actualizadas siguen en línea con las características distintivas de nuestro modelo operativo, incluidos márgenes saludables y una generación de flujo de efectivo significativa. Como hemos discutido anteriormente, en el comercio minorista, la mejor defensa en medio de un entorno siempre cambiante es la entrega consistente de fuertes surtidos de productos que resuenan con nuestro cliente y satisfacen sus necesidades de versatilidad y artículos de moda con los que espera renovar su guardarropa. En J.Jill, diseñamos, desarrollamos, abastecemos y comercializamos la gran mayoría de nuestros productos propietarios basados en un profundo entendimiento de nuestro cliente y lo que busca. Este enfoque ofrece consistencia y produce sólidos márgenes de rendimiento. Las categorías de anualidad en nuestro surtido por las que viene a nosotros año tras año y temporada tras temporada, como nuestras franquicias de lino y gaza de algodón, fueron especialmente sólidas en el corazón del trimestre. Además, estamos satisfechos con nuestro desempeño en nuestros programas centrales de pantalones y suéteres, especialmente nuestra gama de cárdigans y nuestros suéteres más a la moda con detalles de ganchillo y punto abierto. Los vestidos, que han sido una tendencia sólida durante dos años, no vieron el mismo rendimiento a precio completo que históricamente hemos visto, ya que comenzó a comerciar en ofertas de descuentos y de venta durante el período. Pero nuevamente, de acuerdo con nuestro modelo operativo disciplinado, tomamos las acciones adecuadas para mover productos en temporada. Y terminamos el período con inventarios comparables en línea mientras nos adentramos en la temporada de otoño. A medida que esperamos el otoño, estamos emocionados de lanzar nuestra serie icónica J.Jill. Este esfuerzo de marketing de productos comenzará este mes, destacando nuestro Pantalón Ponte y mostrando grandes opciones de atuendo y subrayando la calidad y versatilidad de los productos centrales de J.Jill que son centrales para nuestra proposición de valor. También estamos emocionados por el lanzamiento de la tela ECOVERO en nuestra colección de submarca wherever en apoyo de nuestra iniciativa de aprovechar materiales sostenibles. Y, por supuesto, esperamos dar la bienvenida al otoño con nuestras nuevas colecciones de suéteres y ofertas de pana y paletas de moda de tendencia para la temporada. Pasando a nuestras prioridades estratégicas. Seguimos en camino con nuestros planes para nuestro proyecto OMS, así como nuestras nuevas aperturas de tiendas para finales de este año. A pesar de la debilidad que estamos viendo actualmente en el tráfico minorista, sabemos que las tiendas son un canal importante para impulsar las ventas y la adquisición de clientes. Muchas de nuestras próximas aperturas de tiendas están planificadas para mercados que conocemos muy bien y que ya tienen una base de clientes sólida en la que creemos que no solo impulsarán las ventas minoristas, sino también el crecimiento de los archivos omnicanal. A medida que construimos nuestro archivo de clientes y aumentamos el conocimiento de nuestra marca con el tiempo, seguimos evaluando nuestros planes de marketing y diversificando nuestros canales. Si bien nuestro archivo de clientes disminuyó ligeramente en el trimestre, en línea con el desempeño general por canal, vimos un buen crecimiento en nuestro archivo de clientes directos al consumidor, especialmente en el nuevo rendimiento de marca. Nuestros clientes del canal minorista eran más desafiantes, reflectando los patrones de tráfico que vimos en el trimestre. Lanzamos nuestra campaña One Wardrobe. No Limits a finales de la primavera y vimos una dinámica agradable en nuestros elementos de alcance de la campaña, un paso adelante en impulsar el conocimiento de la marca y presentar a nuevos clientes la proposición de valor de J.Jill. La introducción del Círculo Social de J.Jill, una colección de influencers de la marca, ha sido una excelente manera de mostrar consejos de estilo en mujeres reales y ha generado una fuerte respuesta en nuestros esfuerzos de medios pagados y de propiedad. Construir la conciencia de marca lleva tiempo, y todavía estamos en las primeras etapas de nuestros esfuerzos. A medida que avanzamos, invertiremos adecuadamente en marketing, seguiremos probando y aprendiendo, y nos apoyaremos en nuevas formas de involucrar a los clientes actuales, así como en elevar el perfil de la marca para atraer nuevos clientes. Mientras seguimos enfocados en nuestro cliente y brindándole las experiencias y productos que desea, también operamos en un entorno muy dinámico y apostamos por las disciplinas de nuestro modelo operativo para seguir impulsando el rendimiento de los márgenes y generar un flujo de caja sólido. Además, nuestra confianza en nuestros objetivos a largo plazo no ha disminuido, como lo evidencian nuestra reducción voluntaria de la deuda y la iniciación del programa de dividendos trimestrales en el segundo trimestre, tenemos una fuerte confianza en nuestro negocio y las oportunidades de crecimiento rentable que sabemos que nos esperan. Antes de devolver la llamada a Mark, quiero tomar un momento para agradecer a nuestros equipos. Por su arduo trabajo y dedicación mientras continuamos ejecutando nuestros objetivos. También estoy muy emocionada de dar la bienvenida a Courtney Chun a nuestra Junta Directiva. Courtney aporta una gran experiencia en finanzas, estrategia y relaciones con los inversores a nuestra junta. Más recientemente, Courtney estuvo en Liberty Media en los cargos de Directora de Cartera Principal y Vicepresidenta de Relaciones con Inversores. Anteriormente, se desempeñó en las juntas de HSN Inc, Expedia Group, Lendingtree y Ace Acholarships. También fue cofundadora de la Red de Comercio Electrónico Femenino para unir a líderes femeninas en el comercio electrónico y brindar mentoría a prometedoras empresarias. No podría estar más emocionada de agregar a una líder femenina tan talentosa a nuestra junta. Ahora voy a pasar la llamada a Mark para que discuta nuestros resultados y perspectivas con más detalle. Mark?

Mark Webb: Gracias, Claire. Y buenos días a todos. Como Claire mencionó, tomados en su conjunto, nuestro segundo trimestre representa un rendimiento sólido, con ventas en línea con nuestras expectativas y un EBITDA ajustado ligeramente por encima del extremo superior de nuestro rango de orientación anterior. Aunque experimentamos una desaceleración en el mes de julio, navegamos con éxito este período dinámico, manteniéndonos fieles a nuestros principios disciplinados, implementando promociones específicas y tomando rebajas según fuera necesario, terminando el trimestre con inventarios comparables en línea con el año pasado. Además, seguimos progresando en nuestras iniciativas estratégicas y tomamos acciones para fortalecer aún más nuestro balance, a través de la reducción voluntaria de aproximadamente $85 millones de deuda parcialmente financiada por la emisión de $1 millón de acciones de capital y ofreciendo valor a los accionistas a través del lanzamiento de un programa de dividendos trimestrales. Si bien seguimos navegando en un entorno macroeconómico incierto, seguimos comprometidos a ejecutar nuestro modelo de negocio y administrar la empresa con disciplina. Antes de revisar nuestras orientaciones revisadas, permítanme repasar nuestro desempeño financiero del segundo trimestre con más detalle. Las ventas totales comparables de la empresa para el segundo trimestre, que eliminan cualquier impacto del cambio de calendario, así como otros elementos no comparativos, aumentaron un 1,7%, impulsadas por una fuerte venta a precio completo en el canal directo. Las ventas totales de la empresa para el trimestre fueron aproximadamente de $155 millones, un 0,9% menos que en el segundo trimestre de 2023. Este rendimiento se debió a una disminución aproximada de $7 millones debido al cambio de calendario en comparación con el segundo trimestre de 2023 reportado, que fue compensado en gran medida por mayores ventas comparables y una mejora modesta en las tasas de retorno. Las ventas en tiendas para el segundo trimestre cayeron alrededor de un 5% en comparación con el segundo trimestre de 2023, impulsadas principalmente por el cambio de calendario, así como por un impacto en el tráfico reducido, que fue más pronunciado en el mes de julio. Las ventas directas como porcentaje de las ventas totales fueron aproximadamente del 47% en el trimestre en comparación con el segundo trimestre del año fiscal 2023, las ventas directas aumentaron aproximadamente un 4%, ya que las ventas comparables a precio completo y mejores tasas de retorno en