iTunes alcanza los 10 mil millones de descargas: Hoy en la historia de Apple

23 de febrero de 2010: La tienda iTunes oficialmente supera la marca de las 10 mil millones de descargas de música, alcanzando un hito importante. ¿La compra número 10 mil millones? “Guess Things Happen That Way” de Johnny Cash.

El comprador de la canción en cuestión es Louie Sulcer de Woodstock, Georgia. Como parte de una promoción de “Cuenta Regresiva hacia las 10 mil millones de canciones” de Apple, Sulcer gana una enorme tarjeta de regalo de $10,000 para la tienda iTunes Store, ¡y recibe una llamada personal de Steve Jobs por si fuera poco!

iTunes alcanza las 10 mil millones de descargas

Padre de tres hijos y abuelo de nueve nietos, Sulcer luego dijo a Rolling Stone que no estaba al tanto de la competencia ampliamente difundida de Apple cuando descargó la canción. La compró para una cinta de mezclas de Johnny Cash que estaba haciendo para su hijo.

Cuando Jobs lo llamó personalmente para decirle que había ganado, Sulcer inicialmente no creía que el cofundador de Apple estuviera al otro lado de la línea.

“Me llamó y dijo: ‘Soy Steve Jobs de Apple’. Yo dije, ‘Sí, claro'”, le dijo Sulcer a la revista. “Tengo un hijo al que le encanta hacer trucos y de vez en cuando lo hace, me llama e imita a alguien”.

Después de cuestionar la identidad del llamante varias veces, Sulcer finalmente notó que la identificación de llamadas decía “Apple”. Solo entonces empezó a creer que la llamada podía ser genuina.

Descargas de iTunes alcanzan cifras récord

Febrero de 2010 fue un mes importante para la tienda iTunes, que oficialmente se convirtió en el mayor vendedor de música a nivel mundial.

La canción de iTunes número 10 mil millones no fue el primer hito de ventas que Apple celebró de manera extravagante para su plataforma de tienda de música en línea. El 15 de diciembre de 2003, aproximadamente ocho meses después del lanzamiento de la iTunes Music Store, Apple marcó su descarga número 25 millones. ¿El ganador esta vez? Una versión de Frank Sinatra del clásico navideño “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!”

Menos de un año después, el 12 de julio de 2004, Apple vendió su canción número 100 millones: “Somersault (Dangermouse remix)” de Zero 7, comprada por Kevin Britten de Hays, Kansas.

Al igual que Sulcer, Britten recibió una tarjeta de regalo de $10,000 para la tienda iTunes Store y una llamada personal de Jobs. (Britten también ganó un PowerBook de 17 pulgadas.)

Apple se guarda los datos sobre estadísticas

Hoy en día, Apple evita hacer mucho alarde de sus hitos de ventas. Ya no reporta las ventas individuales de iPhone. Incluso cuando Apple superó la marca de los 1 mil millones de iPhones vendidos, no hizo mucho para conmemorar la ocasión. (En 2023, Apple mencionó que su base de usuarios alcanzó la asombrosa cifra de 2 mil millones de dispositivos activos, pero esa revelación se hizo en un comunicado de prensa sobre ganancias trimestrales. Y la compañía también mencionó que había 2.35 mil millones de dispositivos activos a principios de 2025 durante una llamada con inversores.)

La empresa también parece ser un poco tímida en cuanto a las ventas de Apple Watch, Apple Music y otras áreas de ventas. Lo mismo ocurre con los números de visualización de Apple TV+. Apple dice que ve esta información como competitiva y no quiere estar constantemente superándose a sí misma.

¿Recuerdas cuál fue tu primera compra de canción en iTunes? Deja tus comentarios abajo.

