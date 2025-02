Italia rompe un ‘tabú’ con el impulso de revivir la energía nuclear.

El gabinete de Italia abrió la puerta el viernes a un retorno a la energía nuclear, con el objetivo de revertir casi 40 años de oposición, aunque los expertos dicen que cualquier resurgimiento está al menos a una década de distancia. El gobierno de extrema derecha de la primera ministra Giorgia Meloni dice que la energía nuclear podría desempeñar un papel clave en aumentar la seguridad energética de Italia, así como en reducir las emisiones de carbono y los altos precios de la electricidad. El ministro de Energía, Gilberto Pichetto Fratin, ha fijado un plazo para 2026 para elaborar un marco legal para todo, desde reactores tradicionales hasta tecnologías de próxima generación. “Con la última generación de energía nuclear, junto con las energías renovables, podremos lograr los objetivos de descarbonización, garantizando la plena seguridad energética del país”, dijo Pichetto Fratin el viernes. Sin embargo, los opositores dicen que la energía nuclear es mucho más costosa que otras energías bajas en carbono, tarda años en implementarse y da a los responsables políticos una coartada para ralentizar la eliminación gradual del gas, un combustible fósil que impulsa el cambio climático. En la vecina Francia, que cuenta con uno de los programas de energía nuclear más grandes del mundo, la última planta de nueva generación costó cuatro veces la estimación inicial y comenzó a operar 12 años después de lo programado. Luca Bergamaschi, del grupo de expertos en clima ECCO de Italia, dijo a AFP que “en el mejor de los casos, Italia no podría tener energía nuclear antes de 2035”. – ‘Tabú’ – Italia solía ser pionera en la energía nuclear, pero los italianos votaron abrumadoramente en contra después del desastre de Chernobyl en 1986, lo que desató una eliminación gradual. Los últimos reactores se cerraron en 1990 y los intentos de Roma de reactivar el sector fueron frustrados por otro referéndum en 2011 tras el accidente de Fukushima. Tampoco Italia tiene un repositorio nacional para residuos nucleares, ya que más de 50 sitios propuestos se han negado a albergarlo. La consultora energética Simona Benedettini acogió con satisfacción los movimientos para romper el “tabú” en torno a la energía nuclear y dijo que Italia aún cuenta con investigadores de primer nivel en el campo en los que puede basarse. Además de cubrir los reactores de fisión tradicionales, el nuevo marco legal también cubrirá la investigación, desarrollo y uso de la energía de fusión. También abarcará el desmontaje de las antiguas plantas, la gestión de los residuos radiactivos y el combustible nuclear gastado. Italia tenía cuatro reactores nucleares, todos los cuales han sido desprovistos de combustible y están siendo desmantelados. No se han identificado sitios o proyectos nuevos específicos, pero el ministro de Energía dice que la energía nuclear también se utilizará para la producción de hidrógeno, para ayudar a descarbonizar los sectores energéticos más intensivos de Italia, como el acero. El ministerio financiará inversiones por un total de 20 millones de euros (21 millones de dólares) al año de 2027 a 2029, dijo Pichetto Fratin. Ya están en marcha conversaciones entre el grupo de energía Enel, la empresa de ingeniería Ansaldo y la empresa de defensa Leonardo para crear una empresa respaldada por el Estado para construir reactores modulares pequeños (SMRs), dijo. Los SMRs son reactores nucleares avanzados que tienen aproximadamente un tercio de la capacidad de generación de un reactor de energía nuclear tradicional. Diseñados para ser construidos en fábricas, ofrecen la promesa de ser más baratos de producir y rápidos de construir, pero aún son experimentales. – ‘Riesgo geopolítico’ – Italia no está sola en coquetear con la energía nuclear nuevamente. Desde que los precios del gas aumentaron con la guerra en Ucrania, el interés global en el sector está en su punto más alto desde las crisis del petróleo en la década de 1970, según la Agencia Internacional de Energía. Gran Bretaña dijo en febrero que estaba modificando las leyes para acelerar el despliegue de mini-reactores nucleares en el país. Pero Beatrice Petrovich, analista de energía senior en el grupo de expertos en clima Ember, dijo que centrarse en la energía nuclear en Italia “corre el riesgo de ser contraproducente”. La nueva nuclear “es más cara que la eólica y la solar y tarda más en ser comisionada e instalada”, mientras que los responsables políticos deberían estar considerando el almacenamiento y las redes eléctricas mejoradas para las energías renovables en su lugar, dijo. “La nuclear también introduciría una dependencia adicional de combustible extranjero”, es decir, uranio, “lo que podría suponer un verdadero riesgo geopolítico”, dijo a AFP. El 81 por ciento de los italianos siguen siendo antinucleares, según una encuesta de Ipsos de noviembre, y los críticos ya están movilizando apoyo para un posible nuevo referéndum. Sin embargo, las empresas esperan que pueda ser una forma de reducir los costos de la electricidad, que son mucho más altos en Italia que en algunos de sus vecinos de la UE, en parte debido a su dependencia del gas. Poco más del 50 por ciento de la mezcla de generación eléctrica de Italia en 2024 era de energía fósil, según Ember. En un plan energético y climático a 10 años publicado el año pasado, Roma dijo que tiene como objetivo instalar suficiente capacidad nuclear para 2050 para generar entre el 11 por ciento y el 22 por ciento de la energía que utiliza. Dijo que esto se podría hacer principalmente utilizando SMRs, pero también plantas de fusión nuclear, una tecnología que Meloni ha dicho que es un “juego cambiante”, pero que sigue siendo altamente experimental. – ‘Greenwashing’ – Emanuele Orsini, jefe del lobby empresarial de Italia Confindustria, ha pedido que se “reactiven” los antiguos reactores. También ha sugerido que la oposición de las comunidades locales a nuevos sitios podría pasarse por alto alojando los SMRs en las propias empresas. Pero Bergamaschi, del grupo de expertos en clima ECCO, dijo que hay tantos obstáculos legales, técnicos y políticos para la energía nuclear que “lo más probable es que nunca llegue” a Italia. Dijo que la narrativa de revivir la nuclear está siendo impulsada por empresas que quieren el apoyo del gobierno para desarrollar y vender nuevas tecnologías. La idea también beneficia a aquellos que “quieren frenar el despliegue de generación renovable más económica, almacenamiento y redes en el sector energético, para proteger la cuota de mercado y los beneficios del gas”. El gobierno de extrema derecha de Meloni se ha mostrado tibio con las energías renovables, buscando en cambio transformar Italia en un “hub de gas” para el Mediterráneo. Centrarse en la nuclear permitió a los ministros parecer comprometidos con la energía baja en carbono mientras seguían optando por los combustibles fósiles, argumentó Bergamaschi, diciendo que “en lo que respecta a Italia, por todas las razones prácticas, la energía nuclear es un lavado verde”.