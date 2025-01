Israel y Hamas acuerdan un cese al fuego en Gaza y un acuerdo de rehenes.

nuevo video cargado: Israel y Hamas Acuerdan un Alto al Fuego en Gaza y un Acuerdo de Rehenes

Israel y Hamas Acuerdan un Alto al Fuego en Gaza y un Acuerdo de Rehenes

El gabinete israelí todavía tiene que ratificar el trato, y algunos detalles aún permanecen sin resolver.

“Es como una montaña rusa. No estoy respirando ahora mismo. No sabemos si están en la lista, si van a volver en la primera fase, si están vivos. En realidad no sabemos nada, ¡tan aterrador!” “El trato está estructurado en tres fases. La Fase 1 durará seis semanas. Incluye un alto al fuego completo y total, la retirada de las fuerzas israelíes de todas las áreas pobladas de Gaza y la liberación de un número de rehenes mantenidos por Hamas, incluyendo mujeres y ancianos y los heridos.” “Esperamos que las partes se mantengan comprometidas con lo que se han comprometido en ese acuerdo.”

