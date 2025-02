Israel se prepara para recibir a los primeros rehenes muertos de Hamas.

Hamas se transferirá a Israel los cuerpos de cuatro rehenes que han estado retenidos en Gaza desde que fueron capturados vivos en el ataque del grupo a Israel el 7 de octubre de 2023. Ha dicho que incluyen a una madre y dos hijos de la familia Bibas, cuyo destino desconocido ha mantenido en vilo a Israel desde entonces. El hijo más joven, Kfir, tenía nueve meses de edad. Hamas dice que el cuarto cuerpo es el de Oded Lifshitz, de 84 años, un veterano activista por la paz. Será la primera vez que el grupo entregue rehenes muertos desde que comenzó el alto el fuego el mes pasado. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que “el corazón de toda la nación está desgarrado”, añadiendo que Israel está lidiando con “monstruos”. Se espera que seis rehenes vivos sean liberados el sábado. La noticia -aunque no confirmada por el gobierno israelí- de que Shiri Bibas, 33 años, y sus hijos (que ahora tendrían cinco y dos años) están muertos, desató una oleada de dolor en todo el país. El gobierno dice que solo confirmará los nombres de los muertos después de exámenes forenses. En un comunicado, la familia Bibas en Israel dijo que estaba “en crisis”, añadiendo que “hasta que recibamos una confirmación definitiva, nuestro viaje no ha terminado”. No está claro cómo se entregarán los cuatro cuerpos, aunque la Cruz Roja, que ha recibido a los rehenes liberados hasta ahora por Hamas, ha pedido una entrega digna. “Debemos ser claros: cualquier tratamiento degradante durante las operaciones de liberación es inaceptable”, dijo en un comunicado el miércoles por la noche. Sigue la condena generalizada de la forma en que Hamas ha liberado rehenes en las últimas semanas en eventos fingidos donde han sido colocados en plataformas frente a multitudes de espectadores antes de ser entregados a representantes de la Cruz Roja. No se sabe cómo Shiri, Kfir y su hermano Ariel -si se confirma- murieron. Hamas afirmó en noviembre de 2023 que habían sido asesinados en un ataque aéreo israelí, sin proporcionar evidencia. En ese momento, el entonces miembro del gabinete de guerra de Israel, Benny Gantz, dijo que no había confirmación de la afirmación. La familia fue tomada junto con el padre, Yarden, del kibutz Nir Oz cuando cientos de pistoleros de Hamas irrumpieron en la frontera con Israel y atacaron comunidades, sitios de fuerzas de seguridad y un festival de música. Alrededor de 1,200 personas -en su mayoría civiles- murieron en el ataque y 251 fueron llevadas de vuelta a Gaza como rehenes. Israel lanzó una masiva campaña militar contra Hamas en respuesta, que ha matado al menos a 48,297 palestinos -principalmente civiles- según el ministerio de salud dirigido por Hamas. Yarden Bibas, de 35 años, fue liberado el 1 de febrero junto con otros dos rehenes como parte de un intercambio por 183 prisioneros palestinos detenidos por Israel. Oded Lifshitz, un periodista jubilado, también fue llevado de Nir Oz, junto con su esposa, Yocheved. La mujer de ochenta y cinco años fue liberada por Hamas dos semanas después. Oded Lifshitz había sido retenido por el grupo armado palestino Yihad Islámica desde el 7 de octubre de 2023. La liberación de los cuerpos de los rehenes se acordó como parte del alto el fuego que entró en vigor el 19 de enero. Israel ha confirmado que habrá ocho. Los dos lados acordaron intercambiar a 33 rehenes por alrededor de 1,900 prisioneros para el final de las primeras seis semanas del alto el fuego. Las conversaciones sobre avanzar a la siguiente fase del acuerdo -bajo el cual los rehenes vivos restantes serían liberados y la guerra terminaría permanentemente- debían comenzar a principios de este mes pero aún no han comenzado. Veinticuatro rehenes y más de 1,000 prisioneros hasta ahora han sido intercambiados. Setenta rehenes tomados el 7 de octubre siguen siendo retenidos en Gaza. Otros tres rehenes, tomados hace más de una década, también están siendo retenidos. Se cree que aproximadamente la mitad de todos los rehenes todavía en Gaza están vivos.