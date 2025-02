Israel retrasa la liberación de prisioneros después de que regresaran 6 israelíes.

El grupo extremista palestino Hamas criticó duramente a Israel el sábado por retrasar la liberación de prisioneros palestinos después de haber entregado seis rehenes israelíes anteriormente en el día. Hamas informó a los mediadores Egipto y Qatar sobre el retraso, según un comunicado de la organización. Hamas advirtió que Israel no encontraría más mediadores para el conflicto si violaba el acuerdo y se negaba a liberar a los prisioneros. Israel inicialmente no explicó las razones del retraso. A cambio de la liberación de los hombres, Israel está listo para liberar a 602 prisioneros palestinos, incluidos 50 condenados a cadena perpetua, según la información palestina. La liberación de prisioneros suele suceder rápidamente. Varias horas después de que Hamas entregara el sexto rehén israelí de Gaza al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la liberación aún no había comenzado. En intercambios anteriores, los palestinos fueron liberados poco después de que los rehenes israelíes regresaran a casa. Los medios israelíes informaron, citando a funcionarios israelíes no identificados, que el primer ministro Benjamin Netanyahu quería llevar a cabo consultas de seguridad sobre cómo proceder antes de la liberación. Se espera que la primera fase del alto el fuego termine en una semana, y las negociaciones sobre la segunda fase aún no han comenzado, según los informes.