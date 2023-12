Israel reanuda ofensiva en la Franja de Gaza después de que termina tregua con Hamas.

Un alto el fuego de una semana en la Franja de Gaza colapsó el viernes por la mañana, con Israel y Hamas culpándose mutuamente por el quiebre de una tregua que había permitido el intercambio de cientos de rehenes y prisioneros, y que había levantado brevemente esperanzas de una tregua más duradera.

El ejército israelí dijo que había lanzado 200 ataques desde la reanudación de los enfrentamientos, algunos de los cuales el ministro de defensa del país, Yoav Gallant, presenció desde un asiento en un helicóptero de ataque israelí que volaba sobre Gaza.

“Esta mañana volvimos a golpear a Hamas con toda la fuerza”, escribió en la plataforma de redes sociales X. “Los resultados son impresionantes”.

“Hamas solo entiende la fuerza”, añadió.

El primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel dijo en un comunicado que Israel estaba “comprometido a lograr los objetivos de la guerra: liberar a nuestros rehenes, eliminar a Hamas y garantizar que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para los residentes de Israel”. Durante días, él y otros líderes israelíes habían tratado de aplastar cualquier noción de prolongar el alto el fuego indefinidamente, a pesar de la creciente presión internacional, afirmando reiteradamente que incluso si la pausa continuaba por unos días más, la ofensiva de Israel se reanudaría.

Entre las zonas atacadas el viernes se encontraba Jan Yunis, una ciudad del sur del territorio, según el Ministerio del Interior de Gaza.

Cientos de miles de palestinos desplazados se refugian en el sur después de que Israel ordenara a los civiles huir del norte, donde el bombardeo ha sido más intenso y donde Israel ha lanzado una invasión terrestre. En su campaña para erradicar a Hamas, que controla Gaza, se espera que las fuerzas israelíes enfoquen su atención en el sur, que ahora está abarrotado.

La hostilidades se reanudaron poco antes de que expirara el alto el fuego, que se extendió varias veces durante la semana, el viernes a las 7 a.m. Israel dijo que había interceptado un proyectil disparado desde Gaza. Hacia la noche del viernes, las sirenas de alerta de ataques aéreos sonaban nuevamente en el centro de Israel, advirtiendo de posibles cohetes entrantes en el área metropolitana de Tel Aviv.

Los mediadores de Qatar trabajaron hasta altas horas de la madrugada del viernes tratando de cerrar las brechas entre Israel y Hamas para que la pausa en los combates pudiera continuar.

El alto el fuego se había construido en parte en torno a una fórmula de Hamas liberando al menos 10 rehenes israelíes por día, con Israel liberando tres prisioneros palestinos por cada rehén devuelto; casi todos en ambos grupos eran mujeres o menores de edad. A lo largo de una semana, fueron liberados 81 israelíes y 24 extranjeros capturados en el asalto liderado por Hamas del 7 de octubre a Israel, al igual que 240 palestinos de las prisiones israelíes.

Pero a medida que el número de mujeres y niños que quedaban cautivos en Gaza disminuía, dejando principalmente hombres y soldados israelíes como rehenes, las conversaciones se volvieron más tensas. En última instancia, las dos partes no lograron superar sus desacuerdos, incluido en cuanto a la definición de soldados versus civiles y cuántos prisioneros palestinos Israel liberaría a cambio de sus rehenes, dijeron funcionarios de Israel y Hamas.

Hablando justo antes de su partida de Dubai al final de una visita de dos días al Medio Oriente, el secretario de Estado Antony J. Blinken culpó a Hamas por el alto el fuego roto. Dijo que era “importante entender por qué el alto el fuego llegó a su fin: llegó a su fin por culpa de Hamas. Hamas incumplió los compromisos que había asumido”.

El Sr. Blinken, que había presionado al gobierno israelí a realizar mayores esfuerzos para proteger a la población civil al reanudar la guerra, dijo que ya estaba viendo señales de que Israel lo estaba haciendo. Citó la publicación de información pública por parte de Israel sobre ubicaciones que se verían en su mayor parte libres de ataques militares.

El ejército israelí publicó el viernes un mapa en línea que, según dijo, ayudaría a los residentes palestinos a determinar si necesitaban “evacuar lugares específicos por su seguridad”.

Pero el mapa no especificaba a dónde debían ir las personas, y no estaba claro si los gazatíes podrían acceder al mapa, dado que muchos no tienen electricidad ni internet, y que el servicio celular ha sido poco confiable en el enclave bombardeado desde que comenzó la guerra.

Los funcionarios de salud de Gaza comenzaron rápidamente a informar de víctimas después de la reanudación de los combates. Hacia la noche, las autoridades sanitarias de Gaza informaron que 178 personas habían muerto y 578 resultaron heridas el viernes.

El alto en las hostilidades le había dado a los 2.2 millones de personas de Gaza un breve respiro de los feroces ataques israelíes. Desde los ataques terroristas del 7 de octubre, en los que murieron alrededor de 1,200 personas en Israel y unos 240 rehenes secuestrados, según el gobierno israelí, la campaña militar retaliatoria de Israel ha matado a más de 13,000 personas, según las autoridades de salud de Gaza.

“Lamento profundamente que las operaciones militares hayan comenzado nuevamente en Gaza”, dijo en un comunicado el secretario general de la ONU, António Guterres. “El retorno a la hostilidad solo muestra lo importante que es tener un verdadero alto el fuego humanitario”.

Al menos una propuesta presentada por los mediadores para extender el alto el fuego buscaba seguir la fórmula utilizada durante la última semana, con la liberación de mujeres y niños retenidos en Gaza a cambio de mujeres y palestinos menores de edad de las cárceles israelíes, además de un aumento en la ayuda para Gaza.

Los bandos dieron cuentas diferentes de por qué esto no funcionó.

Hamas dijo que consideraba a algunas de las mujeres en la lista de 10 rehenes propuestos por Israel para su liberación el viernes como soldados, lo que significaba que los términos de intercambio para liberarlas serían diferentes, dijo en una entrevista telefónica Zaher Jabareen, un funcionario de Hamas que supervisa los problemas de prisioneros.

El Sr. Jabareen dijo que Hamas hizo otros tres propuestas, todas las cuales implicaban pequeñas cantidades de israelíes a cambio de al menos docenas de prisioneros palestinos.

Una implicaba a Hamas intercambiando lo que dijo que eran los cuerpos de la madre y dos hijos de la familia Bibas por unas pocas docenas de palestinos detenidos por Israel desde 2014, dijo el Sr. Jabareen.

El problema de la familia Bibas ha causado una gran angustia en Israel. Hamas anunció esta semana que Shiri Bibas, de 32 años, y sus hijos Ariel, de 4 años, y Kfir, de 10 meses, habían muerto en ataques aéreos israelíes mientras estaban cautivos en Gaza; el ejército israelí dijo que está buscando verificar esa afirmación.

Hamas también propuso intercambiar al padre de los niños, Yarden Bibas, que dice que todavía está vivo, por unas pocas docenas de los prisioneros palestinos con más tiempo en las cárceles israelíes, incluidos algunos que han estado allí desde la década de 1980, dijo el Sr. Jabareen.

Otra propuesta de Hamas habría requerido que ambas partes liberaran a todos los cautivos mayores de 60 años, dijo. No estaba seguro de cuántos rehenes había en Gaza, dijo, pero lo describió como alrededor de 130 prisioneros palestinos, muchos de los cuales Israel detuvo después del ataque sorpresa de Hamas el 7 de octubre.

Israel rechazó todas las ofertas, dijo el Sr. Jabareen.

“Está claro que nos encaminamos hacia la continuación de la agresión y que no hay horizonte para continuar con los altos el fuego y los intercambios de prisioneros”, dijo.

Una persona con conocimiento de las negociaciones dijo que la última oferta de Hamas incluía al Sr. Bibas, los cuerpos de su esposa y sus dos hijos, y seis mujeres, niños y ancianos sobrevivientes. Israel rechazó esa oferta porque quería asegurar la liberación de todas las mujeres y niños vivos que eran rehenes antes de negociar por los demás, dijo la persona.

El ejército israelí dijo el viernes que Ofir Tzarfati, un israelí que fue capturado durante el ataque a la Tribu de Nova Rave en Re’im, había sido encontrado muerto en Gaza. Sus restos fueron identificados por funcionarios médicos y forenses el miércoles, dijo el ejército en un comunicado.

Cuatro personas más que se cree habían sido tomadas como rehenes de Nir Oz, uno de los kibutz atacados por los pistoleros de Hamas el 7 de octubre, fueron declaradas muertas el viernes.

“Se consideraron rehenes hasta hoy”, dijo una portavoz del kibutz, negándose a hacer más comentarios.

Patrick Kingsley informó desde Jerusalén, Ben Hubbard desde Estambul y Thomas Fuller desde San Francisco. La reportera contribuyó Michael Crowley, Aaron Boxerman, Sheera Frenkel, Victoria Kim, Iyad Abuheweila, Hwaida Saad y Johnatan Reiss.