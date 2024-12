Israel realiza decenas de ataques aéreos en toda Siria, según informes.

Informes de medios sirios dicen que aviones de guerra israelíes han llevado a cabo docenas de ataques en todo el país, incluida la capital, Damasco. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos con sede en el Reino Unido (SOHR) dijo que hubo más de 100 ataques a objetivos militares. Un centro de investigación con presuntos vínculos con la producción de armas químicas fue uno de los lugares atacados, según informes de medios locales. Israel dice que está actuando para evitar que las armas caigan “en manos de extremistas” tras el derrocamiento del régimen de Assad. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU se está reuniendo para discutir la situación en el país tras la caída del presidente Bashar al-Assad. El SOHR dice que ha habido cientos de ataques aéreos israelíes en los últimos dos días, incluido un sitio en Damasco que se dice que era utilizado para el desarrollo de cohetes por científicos iraníes. Los ataques ocurren mientras el organismo de control químico de la ONU advierte a las autoridades en Siria que aseguren que los presuntos depósitos de armas químicas estén seguros. Según el organismo de control químico de la ONU, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), un arma química es un producto químico utilizado para causar muerte o daño intencional a través de sus propiedades tóxicas, externas. El uso de armas químicas está prohibido por el derecho internacional humanitario, independientemente de la presencia de un objetivo militar válido, ya que los efectos de tales armas son indiscriminados por naturaleza. No se sabe dónde ni cuántas armas químicas tiene Siria, pero se cree que el ex presidente Bashar al-Assad mantuvo arsenales y que la declaración que había hecho era incompleta. Siria firmó el Certificado de Armas Químicas de la OPAQ en 2013, un mes después de un ataque con armas químicas en los suburbios de la capital, Damasco, que involucró al agente nervioso sarín y dejó más de 1,400 personas muertas. Las espeluznantes imágenes de víctimas convulsionando de dolor conmocionaron al mundo. Las potencias occidentales dijeron que el ataque solo podría haber sido perpetrado por el gobierno, pero Assad culpó a la oposición. A pesar de que la OPAQ y la ONU destruyeron todas las 1,300 toneladas de productos químicos que el gobierno sirio declaró, los ataques con armas químicas en el país continuaron. Un análisis de la BBC en 2018 confirmó que entre 2014 y 2018, las armas químicas se usaron en la guerra civil siria al menos 106 veces. El lunes, la OPAQ dijo que había contactado a Siria “con el objetivo de enfatizar la importancia primordial de garantizar la seguridad de todos los materiales e instalaciones relacionados con armas químicas” en el país. También el lunes, el ejército israelí publicó fotos de sus tropas que cruzaron desde los Altos del Golán ocupados por Israel hacia la zona desmilitarizada en Siria donde están basados los cascos azules de la ONU. Esto sucedió un día después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara que el ejército había tomado temporalmente el control de la llamada Área de Separación, diciendo que el acuerdo de desvinculación de 1974 con Siria había “colapsado” con la toma del país por los rebeldes. Los Altos del Golán es una meseta rocosa a unos 60 km al suroeste de Damasco. Israel se apoderó del Golán de Siria en las etapas finales de la Guerra de los Seis Días de 1967 y lo anexó unilateralmente en 1981. La medida no fue reconocida internacionalmente, aunque Estados Unidos lo hizo de forma unilateral en 2019. En una conferencia de prensa el lunes, Saar dijo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) solo estaban tomando “un paso muy limitado y temporal” por “razones de seguridad”. También afirmó que Israel no tenía interés en entrometerse en los asuntos internos de Siria y solo estaba preocupado por defender a sus ciudadanos. Mientras tanto, el ministro de Defensa Israel Katz dijo que el ejército israelí “destruiría armas estratégicas pesadas”, incluidos sistemas de misiles y defensa aérea. Los últimos movimientos de Israel se producen después de que combatientes rebeldes sirios capturaron la capital, Damasco, y derrocaron al régimen de Bashar al-Assad. Él y su padre habían estado en el poder en el país desde 1971. Las fuerzas lideradas por el grupo opositor islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) entraron en Damasco en las primeras horas del domingo, antes de aparecer en la televisión estatal para declarar que Siria ahora estaba “libre”. El domingo, Netanyahu calificó la caída del régimen de Assad como un “día histórico en Oriente Medio”. El régimen de Assad recibió mucho apoyo de Hezbollah y Rusia en la brutal guerra civil del país. Con Hezbollah involucrado en la guerra entre Israel y Gaza y los ataques aéreos transfronterizos entre Israel y Líbano, y Rusia gastando enormes recursos en su invasión de Ucrania, HTS, junto con otros grupos rebeldes en Siria, pudieron aprovechar la ocasión y finalmente lograron capturar grandes extensiones de Siria. Durante la sublevación siria de 2011, Israel calculó que Assad, a pesar de ser un aliado de Irán y Hezbollah, era una apuesta mejor que lo que podría seguir a su régimen. El domingo, Netanyahu insistió en que Israel enviaría “una mano de paz” a los sirios que quisieran vivir en paz con Israel. Dijo que la presencia de las FDI en la zona de amortiguamiento era una “posición defensiva temporal hasta que se encuentre un acuerdo adecuado”. “Si podemos establecer relaciones de vecindad y relaciones pacíficas con las nuevas fuerzas emergentes en Siria, ese es nuestro deseo. Pero si no lo hacemos, haremos todo lo necesario para defender el Estado de Israel y la frontera de Israel”, dijo. Israel es probable que sea más sensible sobre los Altos del Golán, ya que la familia del líder de HTS, Abu Mohammed al-Jawlani, tiene raíces allí. Miles de colonos israelíes ahora viven en la zona junto con unos 20,000 sirios, la mayoría de ellos drusos, que se quedaron después de ser capturados. Los ataques de Israel en Siria no son nada nuevo. Anteriormente reconoció haber llevado a cabo cientos de ataques en los últimos años contra objetivos en Siria que dice están vinculados a Irán y a grupos armados aliados como Hezbollah. Se informa que los ataques israelíes en Siria han sido más frecuentes desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, en respuesta a los ataques transfronterizos en el norte de Israel por Hezbollah y otros grupos en Líbano y Siria. El mes pasado, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (SOHR), un grupo de monitoreo con sede en el Reino Unido, informó que una serie de ataques golpearon un depósito de armas y otros lugares en y alrededor de una zona cerca de Palmyra donde estaban las familias de combatientes de milicias respaldadas por Irán, matando a 68 combatientes sirios y extranjeros.