Israel quiere crear una zona ‘estéril’ en Siria, afirma el ministro de defensa

El ministro de Defensa de Israel dijo que el país quería crear un “área defensiva estéril” dentro de Siria después de apoderarse de territorio y bombardear objetivos militares en el país tras el colapso del régimen del presidente Bashar al-Assad.

En los últimos días, las fuerzas terrestres israelíes han cruzado la frontera desde los Altos del Golán ocupados hacia una zona de amortiguamiento previamente desmilitarizada de más de 200 km2 dentro de Siria, apoderándose de posiciones abandonadas del ejército sirio.

Israel Katz dijo el martes que él y el primer ministro Benjamin Netanyahu habían ordenado al ejército “establecer un área defensiva estéril libre de armas y amenazas terroristas en el sur de Siria” sin presencia israelí permanente.

Sus comentarios se produjeron después de que Israel lanzara ataques aéreos en toda Siria, con las Fuerzas de Defensa de Israel diciendo que habían golpeado la mayoría de los “almacenes estratégicos de armas” en el estado árabe.

En las últimas 48 horas, los aviones de combate israelíes llevaron a cabo más de 350 ataques aéreos, mientras que los buques de guerra atacaron las bases navales sirias en los puertos de Al-Bayda y Latakia.

Katz dijo que Israel había “destruido” la modesta armada de Siria “con gran éxito”.

Los ataques e incursiones de Israel en Siria han sido condenados internacionalmente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía dijo el martes que “Israel está mostrando de nuevo su mentalidad de ocupante”.

Geir Pedersen, enviado de la ONU a Siria, advirtió que Israel corre el riesgo de dañar las posibilidades de una transición pacífica en el frágil estado.

“Necesitamos ver un alto a los ataques de Israel”, dijo Pedersen. “Es extremadamente importante que no veamos ninguna acción de ningún actor internacional que destruya la posibilidad de que ocurra esta transformación en Siria”.

El martes, el portavoz de las FDI, Avichay Adraee, negó informes de que el ejército había avanzado hacia la capital siria, Damasco, diciendo que sus tropas “están presentes dentro de la zona de amortiguamiento y en puntos defensivos cerca de la frontera para proteger la frontera israelí”.

Sin embargo, otro portavoz militar israelí reconoció que mientras la mayoría de las operaciones de las fuerzas terrestres estaban dentro de la zona de amortiguamiento, algunas tropas habían operado “más allá” del área.

Israel ocupó la mayor parte de los Altos del Golán durante la guerra de los Seis Días en 1967, pero su reclamo sobre la tierra no es reconocido internacionalmente. Las tropas terrestres israelíes entraron por última vez en territorio sirio más allá de los Altos del Golán en la guerra árabe-israelí de 1973.

Israel ha lanzado ataques aéreos en Siria durante más de una década, apuntando a sitios de armas afiliados a Irán. Irán y los grupos militantes que apoya, incluido el movimiento libanés Hizbollah, se desplegaron en Siria para respaldar al régimen de Assad durante la guerra civil del país.

Netanyahu dijo en una conferencia de prensa el lunes por la noche que “el control de los Altos del Golán asegura nuestra seguridad; asegura nuestra soberanía”.

“Los Altos del Golán serán una parte inseparable del estado de Israel para siempre”, añadió.

Funcionarios israelíes dijeron el lunes que los ataques aéreos habían golpeado objetivos, incluidos restos de los arsenales de armas químicas de Siria.

Una persona familiarizada con los acontecimientos en Siria dijo que Israel también había golpeado lo que quedaba de la fuerza aérea siria, incluidos aviones y helicópteros en tierra.

Los Estados Unidos, el mayor aliado de Israel, respaldaron sus acciones en Siria, describiendo las operaciones como “operaciones exigentes para eliminar lo que creen que son amenazas limitadas”.

“Ciertamente reconocemos que viven en un vecindario difícil y tienen, como siempre, el derecho a defenderse”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., John Kirby, el martes.

La campaña se produce mientras Hayat Tahrir al-Sham, la facción rebelde islamista que lideró la ofensiva que derrocó a Assad, busca consolidar el control de Siria ante el temor de que el cambio de régimen pueda alimentar la inestabilidad regional.

Mohamed al-Bashir, jefe del Gobierno de Salvación Sirio, la administración civil de facto de HTS en la provincia noroccidental de Idlib, anunció que lideraría un gobierno provisional para toda Siria que “quizás” termine el 1 de marzo del próximo año.

La caída del régimen de Assad, que gobernó Siria durante 50 años, coronó una ofensiva relámpago de HTS que barrió el país en menos de dos semanas.

A medida que HTS tomaba el control de Damasco el domingo, Assad escapó a Rusia, el país que lo respaldó en la guerra civil de 13 años de Siria.

El líder de HTS, Abu Mohammad al-Jolani, se comprometió en un comunicado publicado en canales de redes sociales dirigidos por rebeldes a rendir cuentas “a los criminales, asesinos y oficiales del ejército y de seguridad involucrados en la tortura del pueblo sirio”.

HTS ha emitido una amnistía general para miembros de las fuerzas armadas del régimen de Assad, mientras que los organismos estatales han ordenado la reanudación de los servicios públicos y de la actividad en el sector petrolero económicamente vital.

Los combatientes y civiles sirios también abrieron las prisiones notorias del régimen de Assad, liberando a cautivos, incluidos presos políticos que habían estado encarcelados durante décadas, y descubriendo evidencia de tortura.

El tráfico comenzó a aumentar en las calles de Damasco el martes a medida que los residentes empezaban a regresar tímidamente a una apariencia de vida normal. Algunas tiendas y restaurantes reabrieron y los empleados gubernamentales comenzaron a volver al trabajo.

La policía del Gobierno de Salvación Sirio estaba dirigiendo el tráfico en la ciudad, mientras que los combatientes rebeldes ayudaban a custodiar los ministerios gubernamentales, algunos de los cuales fueron saqueados y vandalizados durante la ofensiva rebelde.

Información adicional de Richard Salame en Beirut y Felicia Schwartz en Washington

Cartografía de Steven Bernard

