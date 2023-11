Israel publica videos de lo que dice son armas en un hospital de Gaza

Titulo: Israel difunde vídeo sobre condiciones en hospitales de Gaza

En medio de una indignación internacional por las condiciones cada vez más sombrías en los hospitales asediados en la Franja de Gaza, Israel trató de reforzar su posición a favor de la acción militar el Martes, lanzando un video que mostraba lo que dijo eran armas dentro de un hospital para niños y relatos de violencia sexual y otros horrores cometidos por Hamas durante los ataques del 7 de octubre.

Los esfuerzos de Israel llegaron cuando las condiciones para los pacientes, incluyendo alrededor de tres docenas de bebés prematuros, se tornaron más sombrías en el complejo hospitalario principal en la ciudad de Gaza, que ha estado rodeado por tropas israelíes y sin electricidad durante días. Trabajadores en el hospital Al-Shifa están cavando una fosa común para los cadáveres que han comenzado a descomponerse, según las autoridades médicas en Gaza, que controla Hamas.

El director del hospital, el Dr. Mohammed Abu Salmiya, dijo que los médicos habían realizado cirugías el lunes sin anestesia ni oxígeno, y que múltiples personas habían muerto en el complejo médico. Agregó que los trabajadores de la salud habían sido obligados a enterrar cuerpos dentro del recinto.

Israel presentó el video —su segundo en dos días— después de semanas en las que manifestantes a favor y en contra de la campaña militar han protestado en todo el mundo y después de que las Naciones Unidas, grupos de ayuda y muchos países han criticado a Israel, llamado a un alto al fuego y advertido de la calamidad en los hospitales. El presidente Biden también ha instado a Israel a usar moderación alrededor de los centros médicos, diciendo: “Los hospitales deben protegerse”.

Israel afirma que Hamas ha cavado una red de túneles debajo de los hospitales de Gaza, utilizando a los pacientes y trabajadores dentro de ellos como escudos humanos para sus centros de comando y casas seguras. Estados Unidos ha respaldado la descripción de Israel, diciendo que tiene inteligencia en ese sentido. Hamas y los hospitalarios han negado las acusaciones.

Para convencer a los escépticos de su afirmación, Israel lanzó los videos desde el principal hospital para niños de Gaza, mostrando lo que dijo eran armas y explosivos encontrados allí, y una habitación en la que, dijo el ejército, se habían mantenido rehenes.

“Atribución: Este artículo fue escrito por(Daniel Victor)

