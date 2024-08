Israel Ordena Nuevas Evacuaciones, Obligando a los Gazatíes a Huir Otra Vez

El ejército israelí emitió nuevas órdenes de evacuación en la Franja de Gaza el jueves, obligando a más palestinos a huir de sus hogares y refugios, mientras que Estados Unidos y otros intentaban salvar las negociaciones tambaleantes que podrían aliviar las tensiones regionales y detener la guerra de 10 meses.

Miles de civiles ya estaban en movimiento, respondiendo a las órdenes israelíes emitidas un día antes para abandonar varios vecindarios en el centro de Gaza. La mayoría de ellos han sido desplazados varias veces a lo largo de la guerra.

Mohammed Aborjela fue uno de los que huyeron de la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de Gaza, después de recibir un mensaje telefónico del ejército israelí el miércoles por la tarde advirtiendo que actuaría “con fuerza” contra los militantes de Hamas en la zona.

El Sr. Aborjela, de 28 años, empacó sus escasas pertenencias y se dirigió a Al-Mawasi, una zona costera que Israel ha declarado zona humanitaria, pero que ha sido atacada numerosas veces. Horas después de llegar allí, dijo, los disparos de tanques alcanzaron a las tiendas donde la gente se estaba refugiando.

“Los tanques se acercaron a nosotros”, dijo el Sr. Aborjela. “Y empezaron a disparar a la gente a pesar de que se supone que es una zona segura.”

El ejército israelí, preguntado si sus tanques habían disparado hacia Al-Mawasi, dijo que “toma precauciones plausibles para mitigar el daño a los civiles”. Dijo que las fuerzas israelíes habían “intensificado” las operaciones en la zona de Deir al-Balah después de que la inteligencia indicara la presencia de infraestructura y combatientes de Hamas en las afueras de allí y en la ciudad sureña de Khan Younis.

Mientras los palestinos en Gaza huían, funcionarios israelíes y estadounidenses se dirigían a El Cairo para reanudar las conversaciones destinadas a lograr un acuerdo de alto el fuego esquivo que liberaría a los rehenes restantes en Gaza.

El presidente Biden, en una llamada telefónica con el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel el miércoles, “hizo hincapié en la urgencia de llevar el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes a su conclusión y discutió las próximas conversaciones en El Cairo para eliminar cualquier obstáculo restante”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

Horas más tarde, Omer Dostri, portavoz del Sr. Netanyahu, confirmó que una delegación israelí encabezada por David Barnea, jefe de la agencia de inteligencia Mossad, y Ronen Bar, quien lidera el servicio de seguridad interna Shin Bet, se dirigía a El Cairo para conversaciones.

Brett McGurk, coordinador de la Casa Blanca para Medio Oriente y el Norte de África, ya estaba en El Cairo el jueves y se esperaba que William J. Burns, director de la CIA, también asistiera a las conversaciones, según un funcionario occidental.

Se esperaba que las negociaciones en El Cairo se centraran en los arreglos de seguridad a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto y en la reapertura del cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, según un funcionario israelí y otro funcionario familiarizado con el asunto. Ambos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente.

Las conversaciones planificadas se produjeron después de que el secretario de Estado, Antony J. Blinken, visitara Israel, Egipto y Catar esta semana para impulsar una propuesta estadounidense destinada a cerrar las diferencias entre Israel y Hamas sobre un acuerdo de alto el fuego. El Sr. Blinken declaró que Israel había aceptado el plan, cuyos detalles no se han hecho públicos, y que ahora le tocaba a Hamas aceptar el acuerdo.

Pero Hamas acusó a Estados Unidos de ceder a lo que llamó “nuevas condiciones” de Israel, y funcionarios familiarizados con las conversaciones dijeron que la propuesta estadounidense dejó algunos de los principales desacuerdos entre las partes sin resolver. El Sr. Netanyahu y Hamas han continuado intercambiando acusaciones por obstaculizar el progreso, cada uno acusando al otro de hacer repetidamente nuevas demandas.

Uno de los principales focos de desacuerdo es la insistencia del Sr. Netanyahu en mantener una presencia militar israelí a lo largo del Corredor de Filadelfia, una estrecha franja de tierra a lo largo de la frontera sur de Gaza con Egipto. El Sr. Netanyahu ha argumentado que el área ha servido como un conducto principal para el contrabando de armas a Gaza, y que abandonarla permitiría a Hamas rearmarse rápidamente.

Egipto y Hamas se oponen enérgicamente al control continuo de Israel sobre la zona, y han pedido una retirada completa de Israel de Gaza. Funcionarios de seguridad israelíes han sugerido que se pueden encontrar otras soluciones.

Un funcionario israelí con conocimiento de las conversaciones, que no estaba autorizado a hablar de ellas públicamente, advirtió que poca gente realmente sabe lo que se está diciendo tras puertas cerradas, y que las conversaciones estaban continuando en varios niveles.

En Israel, la presión para que el gobierno acepte un alto el fuego ha aumentado desde que el ejército anunció esta semana que se habían recuperado los cuerpos de seis rehenes de un túnel en Gaza.

El jueves, el Foro de Familia de los Rehenes, un grupo que representa a los familiares de los cautivos, dijo que se les habían mostrado informes de autopsia que indicaban que se habían descubierto balas en los cuerpos, lo que sugería que los rehenes “fueron llevados vivos y ejecutados.”

Un portavoz militar israelí, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto para las familias, confirmó que las autopsias mostraron “marcas sugestivas de heridas de bala”.

Pero el portavoz dijo que los resultados eran preliminares y no se había determinado si los rehenes murieron de heridas de bala. Hamas había dicho previamente que los rehenes habían sido asesinados en un ataque militar israelí.

Estados Unidos, Egipto y Catar han presionado por un alto el fuego con la esperanza de que no solo detenga la matanza en Gaza, sino que reduzca el riesgo de una guerra regional más amplia que enfrentará a Israel contra Irán y sus fuerzas aliadas, incluidas Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen.

Las tensiones regionales se intensificaron el mes pasado cuando una explosión en Teherán mató a Ismail Haniyeh, líder político de Hamas, horas después de que un comandante de Hezbollah, Fuad Shukr, fuera asesinado en un ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut. Irán y Hezbollah han prometido vengarse por ambos ataques.

En un aparente esfuerzo por reducir las tensiones, un mediador clave en las conversaciones de alto el fuego, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, primer ministro de Catar, planea viajar a Irán en los próximos días para hablar con altos funcionarios, informó la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim el jueves.

Pero para los gazatíes, las maniobras diplomáticas no han tenido ningún efecto material en sus vidas, que a menudo han estado dominadas por la necesidad de huir de un lugar peligroso a otro, y de encontrar refugio, comida, agua y medicinas escasas.

El Dr. Iyad al-Jabri, cirujano y administrador del Hospital de Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, dijo que siete personas heridas por el bombardeo en Al-Mawasi fueron llevadas a la instalación médica. Cientos de familias también se apresuraron al hospital para buscar refugio allí, a raíz de las últimas órdenes de evacuación, dijo.

“En esta zona hay una invasión terrestre y tenemos que pensar, ‘¿A dónde podemos ir, qué vamos a hacer?'”, dijo el Dr. al-Jabri. “Así que estamos corriendo de un lado a otro viendo dónde podemos enviar a nuestros pacientes en caso, Dios no lo quiera, se nos ordene abandonar este hospital.”

Majdi Nassar, de 33 años, taxista antes de la guerra que huyó a Deir al-Balah desde el norte de la Franja de Gaza, dijo que ha tenido que huir ocho veces con su familia en los últimos 10 meses, la última vez la semana pasada.

Dijo que huía solo por la seguridad de los niños con él.

“A mí ya no me importa”, dijo. “La muerte ya no es el peor escenario. Esta vida es mucho peor. La escena de miles de personas corriendo por sus vidas todos los días es insoportable.”

Información proporcionada por Rawan Sheikh Ahmad, Aaron Boxerman, Anushka Patil y Michael Levenson.