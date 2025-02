Israel dice que madre no está entre los cuerpos de los cuatro rehenes devueltos por Hamas.

Yahoo está utilizando inteligencia artificial para generar conclusiones clave de este artículo. Esto significa que la información puede no coincidir siempre con lo que dice el artículo. Informar errores nos ayuda a mejorar la experiencia. Generar Conclusiones Clave

El ejército israelí ha dicho que ha confirmado las identidades de dos niños cuyos restos fueron entregados por Hamás junto con otros dos, pero también dijo que su madre no estaba entre los devueltos en “una violación de máxima gravedad”.

El ejército dijo que, después de un examen forense, pudo confirmar que dos de los cuerpos devueltos por la organización militante palestina pertenecían a Ariel y Kfir Bibas, quienes estaban entre las más de 250 personas secuestradas de Israel a la Franja de Gaza en octubre de 2023.

Sin embargo, el tercer cuerpo no era el de su madre, Shiri Bibas. Hamás había dicho que los restos de la mujer estarían entre los devueltos el jueves.

Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró ninguna coincidencia con ningún otro rehén,” dijo el ejército israelí. “Se trata de un cuerpo anónimo, no identificado.”

“Esta es una violación de máxima gravedad por parte de la organización terrorista de Hamás, que está obligada bajo el acuerdo a devolver cuatro rehenes fallecidos. Exigimos que Hamás devuelva a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes.”

Ariel Bibas tenía 4 años en el momento del ataque; su hermano Kfir tenía solo 9 meses. Su padre, Yarden, también fue llevado el 7 de octubre. Fue liberado con vida a principios de este mes.