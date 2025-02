Israel dice que está verificando la afirmación de que un nuevo cuerpo fue entregado a la Cruz Roja es Shiri Bibas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han dicho que están investigando informes de que Hamas entregó el cuerpo de la rehén Shiri Bibas a la Cruz Roja el viernes por la noche.

Los informes están “actualmente en revisión”, escribió el portavoz internacional de la IDF, Teniente Coronel Nadav Shoshani, en una publicación en X.

Esto sucede después de que Israel dijera que las pruebas forenses mostraron que el cuerpo entregado el jueves, dicho por Hamas que era de Shiri Bibas, no era el de la madre israelí sino de otra mujer no identificada.

La IDF está en contacto con la familia Bibas, dijo Shoshani. “Enfatizamos la solicitud de la familia de mostrar responsabilidad y no publicar informes no autorizados”, agregó.

El Centro Nacional de Medicina Forense de Israel estaba preparándose para realizar una prueba de identificación en el cuerpo, informó el Canal 12 de Israel.