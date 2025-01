Israel dice que ataque aéreo destruye puesto de Hamas en antigua escuela de Gaza.

El ejército israelí dijo el sábado que llevó a cabo un ataque aéreo que destruyó un puesto de mando de Hamas en un antiguo complejo escolar en Jabalia en el norte de la Franja de Gaza. No hay reportes del lado israelí de combatientes de Hamas muertos o heridos u otras víctimas. Pero la agencia de noticias palestina WAFA en Cisjordania informó, citando fuentes palestinas, que al menos ocho personas murieron en el ataque al complejo, incluidos niños. WAFA dijo que las familias de refugiados habían encontrado refugio en la antigua escuela. El ejército israelí describió el ataque como un golpe preciso y dijo que se habían tomado medidas previas para limitar el riesgo de daño a civiles. En otro incidente en Jabalia, tres combatientes armados murieron después de ser avistados por un dron saliendo de un túnel, según el ejército israelí. Rescatistas obstaculizados por la escasez de combustible y repuestos. Los servicios de bomberos y rescate en la asediada Gaza solo están parcialmente operativos, dijo la autoridad civil de defensa local el sábado. Algunos de los vehículos de emergencia en las ciudades de Gaza y Khan Younis ya no están en funcionamiento porque no hay repuestos para mantenerlos, según un comunicado de la autoridad controlada por Hamas. Los almacenes de repuestos y talleres han sido destruidos en el transcurso de la guerra por los ataques aéreos israelíes, dijo. Además, una grave escasez de combustible ha dejado fuera de servicio más de la mitad de los vehículos de servicio de rescate en la Franja de Gaza, dijo. La Defensa Civil hizo un llamamiento a las organizaciones humanitarias regionales e internacionales para que traigan urgentemente repuestos y equipos a Gaza para que pueda mantenerse el transporte de servicios de emergencia. La guerra en Gaza fue desencadenada por los ataques liderados por Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, que vieron a militantes palestinos matar a unas 1.200 personas y secuestrar a otras 250 en la Franja de Gaza. Israel respondió bombardeando Gaza con ataques aéreos y enviando tropas terrestres al territorio costero sellado con el objetivo declarado de derrotar al grupo extremista Hamas, que había controlado Gaza hasta entonces. Según estimaciones palestinas, casi 46,000 personas han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra.