Israel da la bienvenida al regreso de las mujeres que advirtieron sobre un ataque desde Gaza.

Los observadores del Ejército Israelí estaban monitoreando a Hamas en Gaza a través de una valla de seguridad desde una base en el sur de Israel. Resulta que Hamas también los estaba vigilando. Las cuatro mujeres liberadas por Hamas el sábado después de más de 15 meses en cautiverio en Gaza son “exploradoras” del ejército que estaban estacionadas en una pequeña base militar a aproximadamente media milla de la frontera. En los primeros minutos del asalto al amanecer liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, los pistoleros irrumpieron a través de la valla y tomaron la base de Nahal Oz. Docenas de soldados murieron, incluidas 15 exploradoras. Algunas de ellas aún estaban en pijama, algunas ensangrentadas de heridas. Uno de ellos, Pvt. Ori Megidish, de 19 años, fue rescatado tres semanas más tarde por las fuerzas israelíes. Otro, Cpl. Noa Marciano, de 19 años, resultó herida en un ataque aéreo israelí y luego fue asesinada por militantes dentro del hospital Shifa de Gaza, según el ejército. Hamas dijo que murió en el bombardeo. Cuatro de las cinco restantes, Naama Levy, Karina Ariev y Daniella Gilboa, que ahora tienen 20 años, y Liri Albag, de 19, fueron liberadas el sábado como parte de un acuerdo de alto el fuego que preveía la liberación de decenas de prisioneros palestinos, muchos de ellos condenados por matar a israelíes. Una quinta exploradora, Agam Berger, está programada para ser liberada en los próximos días o semanas en virtud de ese acuerdo, que entró en vigencia el 19 de enero. Ms. Levy, Ms. Berger y Ms. Albag eran reclutas recientes que habían llegado a la base menos de dos días antes del ataque. El ejército israelí no ha revelado el rango de los soldados capturados. La captura de las exploradoras subrayó lo que muchos israelíes consideran la peor debacle militar, de inteligencia y gubernamental en la historia de su país. Sus familias aún esperan una investigación formal sobre la caída de Nahal Oz. Parientes y ex exploradoras dijeron que las mujeres estaban en constante alerta ante la posibilidad de un ataque transfronterizo, aunque no imaginaban nada en la escala de lo que sucedió. “Todo el tiempo nos decían que habría un ataque”, dijo Amit Yerushalmi, de 22 años, una ex exploradora que sirvió en la base de Nahal Oz desde diciembre de 2021 hasta aproximadamente una semana antes del asalto. Pero dijo que esperaban un evento localizado a lo largo de la valla, como un intento de secuestrar a un par de soldados. “Bromeábamos sobre en qué turno caería el ataque”, dijo la Sra. Yerushalmi. En los meses previos al asalto, la Sra. Yerushalmi dijo que hubo signos crecientes de algo preparado. Dijo que las exploradoras veían convoyes de 20 a 30 camionetas blancas llenas de combatientes de Hamas conduciendo a lo largo de la frontera con cada vez más frecuencia, deteniéndose ocasionalmente y mirando hacia Israel a través de binoculares. También pondrían drones un par de veces al día, dijo la Sra. Yerushalmi. Las exploradoras informaron la actividad, dijo ella y varios familiares de las otras exploradoras, pero sus superiores les dijeron que su trabajo era ser los ojos, no los cerebros, del ejército israelí. Según ellos, sus informes parecían haber sido rechazados. El ejército israelí se negó a comentar sobre las reclamaciones específicas, pero dijo en un comunicado que estaba “revisando los eventos del 7 de octubre y lo que los precedió” con el objetivo de extraer lecciones para la continuación de las operaciones del ejército. Cuando llegó el ataque, miles de pistoleros y merodeadores liderados por Hamas irrumpieron a través de la valla y tomaron bases militares, pueblos y ciudades fronterizas, así como un festival de música. Alrededor de 1,200 personas murieron en Israel ese día y otras 250 fueron llevadas como rehenes a Gaza, según las autoridades israelíes. El asalto desencadenó una guerra de 15 meses que ha matado a más de 46,000 palestinos, dicen las autoridades sanitarias de Gaza, y ha dejado gran parte de la franja costera en ruinas. Pasaron horas antes de que llegaran fuerzas de refuerzo a Nahal Oz. Los mandos de las exploradoras estaban en una base diferente, más lejos de la frontera. “Todavía no sé qué pasó realmente allí”, dijo Eyal Eshel, el padre del sargento Roni Eshel, uno de los 15 exploradores asesinados en Nahal Oz. El Sr. Eshel realizó su propia investigación sobre los eventos y está presionando para una investigación formal sobre las fallas de ese día. “Entendí una cosa”, dijo el Sr. Eshel sobre la investigación que había realizado sobre el destino de las exploradoras. “Su abandono y desprecio por ellas fueron tan grandes.” La noche antes del ataque, las exploradoras estaban de buen humor, compartiendo una comida sabática juntas, cantando y despidiéndose de un miembro del equipo, la sargento Shahaf Nissani, de 20 años, que estaba completando su servicio obligatorio. Su madre les había llevado comida a la base. Las exploradoras trabajaban en turnos de cuatro horas, con ocho horas de descanso entre ellos. Estaban entrenadas para nunca apartar la mirada de las pantallas en la sala de operaciones. La familia de Karina Ariev no estaba demasiado preocupada cuando le asignaron Nahal Oz, dijo su prima Anna Astmaker. “Esto estaba dentro de las fronteras del país”, dijo. Pero la Sra. Ariev les dijo que no se sentía segura allí, dijo su prima. La Sra. Ariev, hija de inmigrantes de Ucrania, estaba de servicio de medianoche a 4 a.m. temprano el 7 de octubre. El sargento Eshel formaba parte de otro grupo que asumió el control a las 4 a.m. A las 6:29 a.m., los militantes dispararon una lluvia de cohetes desde Gaza, creando una cortina de humo mientras los drones explosivos destruían las torres de comunicación y vigilancia clave. Mientras las sirenas advertían de fuego de cohetes entrante, las exploradoras de servicio corrieron desde sus alojamientos hasta un refugio sobre el suelo. En cuestión de minutos, oleadas de comandos de Hamas habían irrumpido a través de las aclamadas defensas de Israel, algunos en camionetas blancas, y la base fue rápidamente tomada. En la sala de operaciones, el sargento Eshel informaba del asalto con palabras en clave a medida que se desarrollaba en una voz llena de urgencia, según una grabación de audio publicada por el ejército. Luego, las cámaras fueron destruidas y las pantallas de monitoreo se quedaron en blanco. Docenas de soldados armados que estaban estacionados en la base en rotación lucharon hasta sus últimas balas. Los asaltantes dispararon y lanzaron granadas al refugio donde se escondían las exploradoras, matando e hiriendo a muchas de ellas. La Sra. Ariev llamó a sus padres desde el refugio para despedirse, según la Sra. Astmaker. Les dijo que siguieran viviendo si no sobrevivía, y siguió enviándoles mensajes de texto hasta las 7:20 a.m., cuando se perdió todo contacto. Pronto aparecieron imágenes en las redes sociales de la Sra. Ariev y otras exploradoras siendo llevadas a Gaza. Ha habido poca información sobre ellas desde entonces. La Sra. Ariev apareció en un video de rehenes hace un año con la Sra. Gilboa y Doron Steinbrecher, una de las tres mujeres liberadas el 19 de enero. La Sra. Albag apareció este mes en el video de rehenes más reciente publicado por Hamas, que los analistas dijeron que probablemente estaba destinado a poner presión en Israel para un acuerdo de alto el fuego. Los soldados de vigilancia que estaban en la sala de operaciones en el momento del asalto estuvieron vivos durante casi seis horas hasta el mediodía, esperando ser rescatados, según la información recopilada por el Sr. Eshel y el testimonio dado el año pasado a una investigación informal que inició con otras familias afligidas y sobrevivientes del asalto. En una batalla alrededor de la sala de operaciones, cuatro soldados de combate lucharon hasta la muerte, encontró la investigación. Luego, los asaltantes incendiaron la sala de operaciones. Siete soldados de combate más y solo una de las exploradoras lograron encontrar la salida a través del humo denso y escapar por una pequeña ventana de baño. El sargento Eshel y los demás de servicio murieron en el infierno. Solo otra exploradora escapó con vida del refugio. En total, más de 50 soldados murieron en la base de Nahal Oz, 15 de ellos exploradores. El sargento Eshel fue clasificada como desaparecida durante 34 días hasta que el ejército confirmó su muerte, basado en ADN. Pero, dijo el Sr. Eshel, “Hay muchas preguntas abiertas.” El jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Herzi Halevi, anunció su renuncia la semana pasada y dijo que antes de su partida, en marzo, el ejército finalizaría la serie de largamente esperadas investigaciones internas sobre su falla el 7 de octubre. Los resultados de las investigaciones internas estarán disponibles para el público, dice el ejército. El Sr. E…