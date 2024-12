Israel confirma el ataque a la flota naval de Siria.

El IDF reconoció que sus tropas habían entrado en territorio sirio pero le dijeron a la BBC que los informes de tanques acercándose a Damasco eran “falsos”.

Dijo que algunas tropas habían sido estacionadas dentro del Área de Separación que bordea los Altos del Golán ocupados por Israel “y luego algunos puntos adicionales”.

“Cuando decimos unos puntos adicionales, nos referimos al área del Área de Separación, o al área de la zona de amortiguamiento en las cercanías”, dijo el portavoz del IDF Nadav Shoshani a la BBC.

BBC Verify ha geolocalizado una imagen de un soldado del IDF parado a poco más de medio kilómetro más allá de la zona de amortiguamiento desmilitarizada en los Altos del Golán, dentro de Siria en una ladera cerca del pueblo de Kwdana.

El lunes, el ejército israelí publicó fotos de sus tropas que cruzaron desde los Altos del Golán ocupados por Israel hacia la zona de amortiguamiento desmilitarizada en Siria donde se encuentran desplegados los cascos azules de la ONU.

La toma de posiciones sirias por parte del IDF en la zona de amortiguamiento fue una “posición temporal defensiva hasta encontrar un acuerdo adecuado”, dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el lunes.

“Si podemos establecer relaciones de vecindad y relaciones pacíficas con las nuevas fuerzas que surgen en Siria, ese es nuestro deseo. Pero si no lo logramos, haremos lo que sea necesario para defender el Estado de Israel y la frontera de Israel”, dijo el lunes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía condenó la entrada de Israel en la zona de amortiguamiento, acusándolo de tener una “mentalidad ocupante” durante un “período sensible, cuando ha surgido la posibilidad de lograr la paz y la estabilidad que el pueblo sirio ha deseado durante muchos años”.

Esta zona de amortiguamiento, también conocida como Área de Separación, se estableció como parte del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Siria en 1974 para mantener separadas a las fuerzas israelíes y sirias, siguiendo a la ocupación previa de los Altos del Golán por parte de Israel.

Israel anexó unilateralmente los Altos del Golán en 1981. La medida no fue reconocida internacionalmente, aunque Estados Unidos lo hizo unilateralmente en 2019.