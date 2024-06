Israel condena la decisión de la ONU de incluir a las FDI en una lista negra por dañar a niños.

El año pasado, la ONU añadió al ejército israelí a una lista de infractores que no protegieron a los niños, afirma el embajador de Israel en la ONU.

Gilad Erdan, quien dijo que fue notificado de la decisión el viernes, describió la decisión como “vergonzosa”. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, dijo que tendría “consecuencias para las relaciones de Israel con la ONU”.

Un portavoz del presidente palestino dijo a la agencia de noticias Reuters que la decisión era un paso más para hacer que Israel rindiera cuentas por lo que llamó sus crímenes.

Miles de niños han sido asesinados en la campaña de Israel contra Hamás en Gaza, y miles más necesitan asistencia humanitaria con urgencia.

La lista anual del secretario general cubre la matanza de niños en conflictos, la denegación de acceso a la ayuda y el ataque contra escuelas y hospitales. Será incluida en un informe que se presentará al Consejo de Seguridad de la ONU la semana que viene.

No estaba claro de inmediato de qué infracciones se acusa al ejército israelí.

También se incluirá a Hamás y Yihad Islámica Palestina en la lista, según informes.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que la ONU se había añadido a sí misma a la “lista negra de la historia” y que el ejército israelí era el “ejército más moral del mundo”.

Israel lanzó su ofensiva después de que Hamás atacara a comunidades cerca de Gaza el 7 de octubre del año pasado, matando a unas 1.200 personas, incluidos 38 niños, y tomando como rehenes a 252 personas, incluidos 42 niños, según el Consejo Nacional de los Niños de Israel.

El Ministerio de Salud dirigido por Hamás en Gaza dice que desde entonces han sido asesinadas 36.731 personas por los bombardeos israelíes y los ataques terrestres.

El mes pasado, la ONU dijo que al menos 7.797 niños habían muerto durante la guerra, según datos relativos a los cuerpos identificados proporcionados por el Ministerio de Salud dirigido por Hamás en Gaza.

También el mes pasado, la ONU revisó a la baja la proporción de víctimas mortales reportadas que eran mujeres y niños, del 69% al 52% del total de muertes.

Israel dijo que la reducción mostraba que la ONU se había basado en datos falsos de Hamás. La ONU dice que ahora se basa en cifras del Ministerio de Salud dirigido por Hamás en Gaza en lugar de en la Oficina de Medios de Gobierno dirigida por Hamás (GMO). El GMO, por su parte, dice que los ataques israelíes han matado a más de 15.000 niños.

El viernes, la agencia de noticias Associated Press dijo que su análisis de los datos del Ministerio de Salud de Gaza encontró que la proporción de mujeres y niños palestinos que morían en la guerra entre Israel y Hamás parecía haber disminuido bruscamente.

Citó a un experto del grupo de investigación sin fines de lucro estadounidense CNA que dijo que esto estaba relacionado con la reducción de la intensidad de los ataques aéreos israelíes.

Sin embargo, los ataques aéreos israelíes en Gaza han continuado. El jueves por la mañana, un ataque aéreo, según los informes, mató al menos a 35 personas en una escuela del centro de Gaza abarrotada de desplazados. Estados Unidos dijo que había visto informes de que 14 niños murieron en el ataque. Israel ha nombrado a 17 miembros de Hamás y Yihad Islámica Palestina que dice que murieron en el ataque.

Después del ataque, los médicos de Médicos Sin Fronteras (MSF), que están apoyando el hospital de los Mártires de al-Aqsa cercano, describieron escenas caóticas allí. La organización dijo que en las anteriores 24 horas habían sido llevadas al menos 70 personas muertas y más de 300 heridas, en su mayoría mujeres y niños.

El mes pasado, un misil israelí prendió fuego a un campamento de palestinos desplazados cerca de la ciudad sureña de Rafah, matando, según los informes, a 45 personas, incluidos muchos niños, y provocando indignación internacional. El ejército israelí dijo que no esperaba que se produjera un incendio semejante.

Israel también ha sido acusado de retrasar la entrada de ayuda muy necesaria en Gaza, privando a los habitantes del territorio palestino de agua potable, alimentos, medicinas y combustible. Niega la acusación y acusa a los organismos de la ONU y a organizaciones humanitarias de no distribuir la ayuda que se permite.

La red de alerta temprana de hambrunas con sede en Estados Unidos Fews Net dice que es “posible, si no probable”, que la hambruna esté ocurriendo en el norte de Gaza en abril y que una operación militar israelí en Rafah, en el sur de Gaza, esté empeorando la inseguridad alimentaria allí.

Esa operación ha desplazado a más de un millón de palestinos de Rafah, donde habían buscado refugio de los combates en otras partes de Gaza, y a zonas costeras arenosas o a la ciudad de Jan Yunis, que está en ruinas en su mayoría.

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos UNRWA dice que el desplazamiento de una cantidad tan grande de personas en tan poco tiempo, junto con una fuerte caída en las entregas de ayuda, está teniendo consecuencias mortales.

“Los niños están muriendo por desnutrición y deshidratación”, dijo la portavoz de Unrwa, Juliette Touma.